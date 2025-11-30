Cerrar X
Nuevo León

Buscan declarar 21 de febrero 'Día Estatal de la Lengua Materna'

El edil de Juárez señaló que la propuesta surge desde un territorio con una fuerte presencia de comunidades hablantes de lenguas originarias.

  • 30
  • Noviembre
    2025

Para fortalecer los derechos lingüísticos y consolidar el reconocimiento de la diversidad cultural, el municipio de Juárez, Nuevo León, presentó ante el Congreso de Nuevo León una propuesta formal para declarar el 21 de febrero como el Día Estatal de la Lengua Materna.

La iniciativa fue avalada primero en sesión de Cabildo y posteriormente entregada por la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ana Karen Tamez Fernández, como parte de una estrategia orientada a visibilizar la multiculturalidad de la entidad.

¿En qué consiste la propuesta presentada ante el Congreso?

El proyecto de decreto plantea que la fecha tenga un reconocimiento oficial a nivel estatal, con el propósito de incentivar programas educativos, actividades culturales y acciones comunitarias que contribuyan al rescate, uso y preservación de las lenguas indígenas presentes en Nuevo León, en concordancia con la conmemoración internacional impulsada por la UNESCO.

¿Qué papel juega la diversidad lingüística de Juárez?

El presidente municipal, Félix Arratia Cruz, destacó que esta propuesta surge desde un territorio con una fuerte presencia de comunidades hablantes de lenguas originarias. Para el edil, reconocerlas oficialmente significa valorar las lenguas como un elemento de identidad, historia y cohesión social, además de promover una visión de respeto e inclusión hacia los pueblos indígenas.

¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en Nuevo León?

De acuerdo con datos del INEGI, en el estado se hablan 51 de las 68 lenguas indígenas registradas en México. En el municipio de Juárez, las más presentes son el náhuatl, el huasteco y el mixe, con miles de hablantes que enriquecen la diversidad lingüística local.

¿Qué impacto generaría su reconocimiento a nivel estatal?

Aunque ya existe el Día Internacional de la Lengua Materna, esta iniciativa busca marcar un hito en Nuevo León y motivar a los 50 municipios restantes a establecer medidas formales de reconocimiento y protección para sus comunidades. La intención es consolidar políticas públicas que garanticen los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios.


