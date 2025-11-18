Cerrar X
Nuevo León

Juárez y CANACO suman esfuerzos en apoyo al comercio local

Este acuerdo busca impulsar la inversión, fortalecer la cadena productiva y ofrecer herramientas clave de desarrollo a los más de 500 comercios en la localidad

  • 18
  • Noviembre
    2025

Con el firme propósito de transformar la vocación económica del municipio y brindar certidumbre al comercio establecido, el gobierno de Juárez, encabezado por el alcalde, Félix Arratia, firmó un importante convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Monterrey.

Este acuerdo, celebrado en la Sala de Cabildo municipal, busca impulsar la inversión, fortalecer la cadena productiva y ofrecer herramientas clave de desarrollo a los más de 500 comercios registrados en la localidad.

Durante el evento, Arratia Cruz destacó la importancia de cambiar el rumbo del municipio, que durante años priorizó el desarrollo habitacional, descuidando la infraestructura y los servicios.

“Desde que llegamos nos dimos a la tarea de consolidar el crecimiento industrial y comercial. Juárez está estratégicamente posicionado y, en tan solo un año, hemos logrado que sea visto como un polo de inversión”, afirmó el edil.

El alcalde subrayó que la administración trabaja en la eficiencia administrativa y la digitalización de trámites, facilitando el camino para que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) transiten hacia la formalidad con el respaldo directo del gobierno.

Por su parte, Jaime Herrera Casso, presidente de CANACO Monterrey, celebró la firma de este convenio —el sexto de su tipo con municipios metropolitanos— y reconoció el potencial inigualable de Juárez.

“El municipio de Juárez juega un papel preponderante. Su perspectiva de crecimiento no la tiene ningún otro municipio del estado. Este convenio beneficiará tanto al sector comercio como a las autoridades; buscamos construir juntos un comercio bien organizado”, señaló Herrera Casso.

El líder empresarial aseguró que los comerciantes juarenses contarán ahora con una vinculación efectiva con el sector público y privado, abriendo nuevas oportunidades de expansión.


