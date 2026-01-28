Podcast
Nuevo León

Buscan que empresas privadas manejen transporte municipal

En el Congreso Local se busca que empresas manejen el transporte municipal para evitar subsidios, generando una tarifa para usuarios

  • 28
  • Enero
    2026

Para evitar que los municipios sigan subsidiando los transportes municipales, en el Congreso Local se busca que ahora sean las empresas quienes los manejen, lo cual generaría una tarifa para los usuarios.

La propuesta fue hecha por el secretario general del Ayuntamiento del municipio de San Pedro, Luis Susarrey, y la diputada del PAN Claudia Caballero, en donde explicaron que para los municipios a largo plazo no es rentable seguir subsidiando todas las rutas de estos transportes y, para no desaparecerlas, es mejor darle la batuta a empresas privadas.

“Queremos que nos faculten a los municipios para crear empresas de transporte público municipales, empresas que trasciendan a las administraciones, que sean operadas por gente técnica y profesional y que puedan recibir recurso público privado, que no nada más se mantengan de presupuesto público, sino que puedan recibir aportaciones de los desarrolladores, que puedan administrar sistemas de peaje también.

Por ejemplo, para el transporte escolar en nuestro caso, las escuelas quieren aportar, los padres de familia quieren aportar, pero que de alguna manera tengan un modelo de empresa que trascienda a los gobiernos y que no le dé la tentación a un gobierno municipal de convertirse en transportista. Los alcaldes, los secretarios, los regidores, los diputados, no somos transportistas, somos servidores públicos”, dijo Luis Susarrey. 

La iniciativa no menciona alguna tarifa específica que tendrían que cobrar estos transportes en dado caso que se apruebe; sin embargo, puntualizó que sí habrá algunas rutas que continuarán siendo gratuitas, pero se deberá hacer un análisis de cada municipio para que decidan en dónde sí será subsidiado y en dónde se comenzará a cobrar.

“Lo correcto en estos esquemas es que se cobre lo que se tenga que cobrar y se subsidie a quien se tenga que subsidiar. O sea, el que no tenga recursos, pues simplemente comprueba que no tiene la capacidad económica para cubrir el costo y se le subsidia, pero no se crean subsidios generales. Eso es un porqué; atentas contra el modelo del negocio y terminas quebrando el sistema”, agregó Susarrey.

En la presentación de la iniciativa también estuvo Gabriel Todd, secretario de Desarrollo Urbano en San Pedro, la presidenta de la comisión de Movilidad en el Congreso, Aile Tamez, y la diputada Cecilia Robledo, también del PAN.


