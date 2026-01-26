Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense

Miryam Andrea Castillo Moreno, originaria del municipio de San Nicolás, pasó de trabajar como edecán a ser identificada por el FBI como pieza clave en la estructura criminal de su esposo, el atleta exolímpico Ryan Wedding, y ahora es el objetivo de ser encontrada a "toda costa" por las autoridades de EUA.

En una investigación que vincula el deporte de élite con las altas esferas del narcotráfico internacional, autoridades de Estados Unidos identificaron a Miryam Andrea Castillo Moreno, de 37 años y originaria de San Nicolás de los Garza, como la esposa y presunta operadora clave de Wedding, el exatleta olímpico canadiense capturado el pasado 23 de enero.

Castillo Moreno, quien se desempeñaba como edecán en eventos públicos en Monterrey, fue señalada por el Departamento del Tesoro como una figura fundamental en la estructura criminal de Wedding, exrepresentante de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002.

Wedding es acusado de ser uno de los capos más violentos del mundo, vinculado a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según las investigaciones, la mujer facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína y prestó apoyo en actos de violencia perpetrados por la organización.

De acuerdo con informes oficiales, la red de Wedding traficaba aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año. El esquema de blanqueo de capitales operaba con dinero “sucio” que era canalizado hacia bienes de lujo, principalmente automóviles y motocicletas.

Castillo Moreno también habría ayudado a Ryan Wedding en la comisión de actos violentos, cuya naturaleza se desconoce, acorde con la agencia de EUA.

Una relación forjada tras las rejas

La historia de Castillo Moreno y Wedding comenzó formalmente en 2011, cuando contrajeron matrimonio mientras el exatleta cumplía una condena en una prisión de Texas.

Aunque, según versiones, ella intentó distanciarse de las actividades de su esposo, el Departamento del Tesoro sostiene que su apoyo financiero y tecnológico fue vital para el sostenimiento de la red.

Como consecuencia, las autoridades estadounidenses han ordenado el bloqueo total de los activos de Castillo Moreno, prohibiendo cualquier tipo de transferencia o movimiento financiero.

Wedding, descrito por el exdirector del FBI, Kash Patel, como la "versión moderna de Pablo Escobar", era uno de los fugitivos más buscados por Washington. En noviembre de 2025, la recompensa por su captura se elevó a $15 millones de dólares.

Tras su detención este viernes, Wedding enfrenta cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Mientras tanto, el FBI mantiene el foco sobre sus socios más cercanos, incluyendo a la regia, quien ahora enfrenta el desmantelamiento total de su estructura económica.

Las autoridades de EUA resaltaron que esta captura es fruto de la estrecha cooperación con el gobierno de México para desmantelar las rutas de suministro que conectan el territorio mexicano con el mercado canadiense.

De la sencillez al lujo: el enigma de su vínculo

Aunque el origen exacto de su relación permanece bajo reserva, fuentes cercanas describen a Miryam Andrea como una joven sencilla que buscó notoriedad a través de su trabajo como edecán en eventos públicos.

Sin embargo, Castillo Moreno, nacida en Nuevo León el 5 de mayo de 1991, en su perfil experimentó una metamorfosis radical en plataformas digitales, donde pasó de una vida discreta a presumir un entorno de opulencia, marcas de diseñador y artículos de lujo, una transformación que actualmente las autoridades vinculan directamente con el flujo de capitales ilícitos de la organización de Wedding.

Bajo el radar de la justicia

Tras revelarse su papel dentro de la organización criminal, Miryam Andrea ha optado por el anonimato digital. Actualmente, la regiomontana mantiene cerradas todas sus redes sociales —esas mismas donde solía exhibir su vida de privilegios— en un intento por evadir el rastreo de las autoridades. No obstante, el cerco se estrecha: las autoridades de EUA la mantienen como uno de sus objetivos prioritarios de captura, señalándola como parte del equipo de Wedding en el mundo del narcotráfico.

El círculo femenino de Weeding

La investigación del Departamento del Tesoro revela que la estructura de Ryan Wedding no solo dependía de su esposa, la mexicana Miryam Andrea Castillo Moreno, sino de un círculo de confianza integrado por otras dos mujeres clave de origen colombiano, vinculadas a delitos que van desde la explotación sexual hasta el asesinato.

Carmen Yelinet Valoyes Florez: Nacida en 1977, Valoyes es señalada como una figura influyente establecida en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México. Según las autoridades estadounidenses, dirige una red de prostitución de alto nivel dirigida a clientes de gran poder adquisitivo. Su rol fue determinante, ya que se le atribuye haber introducido a Wedding en nuevos círculos sociales y criminales.

Daniela Alejandra Acuña Macías: Originaria de Barranquilla (2002), es la tercera mujer en la mira de las autoridades de EUA. De acuerdo con las indagatorias, Valoyes Florez fue quien la presentó con el exolímpico, integrándola a su entorno más cercano.





Comentarios