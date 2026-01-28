Podcast
Coahuila

Continúa ciclo de conferencias “A Coahuila los cuidamos todos”

Como parte de este evento, se entregó material deportivo a la institución y se presentaron las becas estatales y de movilidad internacional

  • 28
  • Enero
    2026

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, llevó la plática “A Coahuila los Cuidamos Todos” a la Universidad Tecnológica de Saltillo en Derramadero, sector del sur de Saltillo.

En esta ocasión en coordinación con los programas para la juventud que coordina Mejora Coahuila, que dirige su titular Gabriel Elizondo Pérez.

conferencias-en-coahuila-2026.jpeg

Federico Fernández Montañez señaló ante más de 400 alumnos la importancia de entre todos cuidar a nuestra entidad; empezando por universidad, nuestra comunidad.

Reiteró la disposición de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la administración del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para trabajar por un Coahuila Seguro y Blindado.

conferencias-en-coahuila-2026-2.jpeg

Gabriel Elizondo, Director General de Mejora Coahuila, habló de la importancia de poder exponer ante la autoridad como el Fiscal General las necesidades en materia de seguridad.

Como parte de este evento, se entregó material deportivo a la institución y se presentaron las becas estatales y de movilidad internacional, así como los apoyos a emprendedores, los cuales forman parte de los nuevos programas que impulsa el gobernador a través de Mejora Coahuila.


