Nuevo León

'Metalero' revive el Monterrey ochentero entre metal y memoria

La obra 'Metalero', escrita y protagonizada por Pablo Luna, ofrece un viaje autobiográfico al Monterrey de los 80 entre rock, rebeldía e identidad

Conarte presentó el estreno de la puesta en escena “Metalero”, una obra que transporta al público al Monterrey de la década de los ochenta para narrar la historia de Pablo, un adolescente que crece entre el calor del taller de fundición familiar y el estruendo de la música metal.

Acompañada de música emblemática de la época, “Metalero” ofrece un electrizante recorrido por el Monterrey industrial de hace cuatro décadas.

La obra relata la rebeldía juvenil, la búsqueda de identidad y el anhelo de libertad que marcan la adolescencia del protagonista.

Historia autobiográfica entre dos mundos

Escrita y protagonizada por el dramaturgo Pablo Luna, bajo la dirección de Leticia Parra, la puesta en escena combina elementos autobiográficos con ficción.

La narrativa se construye desde el contraste de dos universos opuestos: el calor abrasador de la fundición familiar y la potencia sonora del heavy metal.

Humor, ritmo y emoción

Leticia Parra define el montaje como un espectáculo ágil, ameno y cargado de humor.

“Pretendemos conmover al público con la historia de este adolescente que desea forjar su propio rumbo”, señaló la directora, quien subrayó que el metal es un elemento esencial para contar esta historia generacional.

Propuesta visual y espíritu metalero

La obra es producida por la compañía Percha Teatro y cuenta con el diseño de arte del artista visual Malcom Vargas, quien logra plasmar en escena la atmósfera ochentera y el espíritu metalero.

Referencias a las “chispas”, los videojuegos y la música de la época refuerzan la nostalgia y el contexto cultural.

Próximas funciones y boletos

“Metalero” tendrá funciones el viernes 30 y sábado 31 de enero a las 20:00 horas, y el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas.

Los boletos pueden adquirirse a través del sistema AREMA o en la taquilla del teatro una hora antes de cada función.

El costo de entrada general es de 150 pesos y de 100 pesos para estudiantes, maestros y personas con credencial del INAPAM; el descuento aplica únicamente en taquilla.


