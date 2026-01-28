Podcast
erik_cavazos_saldo_blanco_frio_e06fad13c6
Nuevo León

Sigue saldo blanco en Nuevo León durante temporada invernal

Por cuarto día consecutivo, se implementó el Operativo Carrusel, coordinado por Protección Civil en conjunto con la Secretaría de Salud y el DIF estatal

  • 28
  • Enero
    2026

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, informó que se mantiene saldo blanco tras varios días de bajas temperaturas registradas en la entidad, gracias a la activación continua de operativos de atención a población vulnerable.

Por cuarto día consecutivo, se implementó el Operativo Carrusel, coordinado por Protección Civil del Estado en conjunto con la Secretaría de Salud y el DIF estatal.

Como parte de estas acciones, se han entregado más de mil 500 cobijas a personas en situación de calle o que pasen la noche a la intemperie, además de más de 300 litros de chocolate caliente, ante temperaturas que han descendido a un solo dígito.

Los operativos se desplegaron en diversos puntos del área metropolitana. Tan solo durante la mañana de este día, las brigadas realizaron recorridos de manera simultánea en el Hospital Universitario, ubicado en la avenida Gonzalitos y Madero; el Hospital Materno Infantil, sobre la avenida San Rafael, en el municipio de Guadalupe; así como en el Hospital de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

nl-frio.jpeg

“Es importante no bajar la guardia. Estamos en una temporada activa de frentes fríos. Este próximo fin de semana se espera la llegada de otro frente frío, con temperaturas que oscilarán entre los dos y cuatro grados”, señaló Erik Cavazos durante uno de los puntos del operativo.

Las autoridades reiteraron que, aunque estos operativos brindan apoyo directo a personas en situación vulnerable, la ciudadanía también puede colaborar.

En caso de detectar a una persona expuesta a condiciones extremas de frío, se recomienda llamar al 911 y proporcionar la ubicación exacta para que una unidad acuda al sitio y valore su traslado a un albergue, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

saldo-blanco-nl.jpeg

Actualmente, en el estado se encuentran habilitados 132 albergues, con una capacidad total para 16 mil personas, como parte del plan preventivo ante la temporada invernal.


