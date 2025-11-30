Cerrar X
Nuevo León

Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro

Detienen a 11 personas por organizar una fiesta clandestina con más de 350 menores en San Pedro; aseguraron alcohol, droga y un arma

  • 30
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García informó que 11 personas fueron detenidas tras un operativo que desmanteló una fiesta clandestina donde se encontraban entre 350 y 400 menores de edad.

El despliegue inició luego de un reporte al C4 que alertaba sobre música a alto volumen en un domicilio de la calle Río Mónaco, en la colonia San Patricio.

Minutos después, un padre denunció que su hija menor estaba en el mismo sitio y no podía comunicarse, lo que derivó en la intervención urgente de las autoridades.

El operativo, encabezado por el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, contó con la participación de policías municipales, el Grupo de Inteligencia y la Guardia Nacional.

Al ingresar al inmueble, los elementos encontraron a decenas de menores en aparente estado de ebriedad, además de que varios no podían comunicarse con sus familias.

En el lugar aseguraron numerosas botellas de alcohol, sustancias con características de droga, una pistola calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo.

Los menores fueron entregados a sus padres, mientras que los presuntos organizadores y trabajadores fueron trasladados al C2 municipal para ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde podrían enfrentar cargos por corrupción de menores.


