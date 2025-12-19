Catean bodega y aseguran droga en Escobedo; caen seis

Un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales culminó con la desarticulación de una presunta célula delictiva que operaba en el Parque Industrial Escobedo.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Protección Ciudadana Federal, que encabeza Omar García Harfuch.

El operativo, derivado de una investigación por delitos contra la salud, resultó en la captura de seis personas y el aseguramiento de una importante cantidad de droga.

La movilización comenzó a temprana hora, cuando elementos de esa dependencia federal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), apoyados por la Policía Municipal de Escobedo, cumplimentaron una orden de cateo en una bodega ubicada al interior del mencionado parque industrial.

El inmueble estaba siendo investigado como un punto clave para el tráfico de narcóticos en la zona metropolitana. Durante la inspección, los agentes localizaron múltiples envoltorios de la droga sintética conocida como "cristal", además de otros indicios relacionados con la distribución de sustancias ilícitas.

En el lugar fueron sorprendidos y capturados seis individuos, quienes presuntamente custodiaban el cargamento y operaban el inmueble. Los detenidos fueron identificados como Héctor "N", Silvia "N", Lino "N", Jesús "N", Francisco "N" y Adolfo "N".

Tras finalizar la recolección de evidencias por parte de los peritos, la bodega quedó bajo el resguardo de las autoridades y se le colocaron sellos de clausura.

Los detenidos y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

