Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T120854_517_325c7db784
Nuevo León

Califica a Nuevo León como motor económico de México

Autoridades estatales afirmaron que la meta para el próximo año 2026, es mantener a la entidad en el primer lugar nacional

  • 28
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Trabajo y Coordinador del Gabinete de Riqueza Sostenible aseguró este viernes que Nuevo León es el motor económico de México.

Durante la conferencia del Nuevo León Informa, el titular Federico Rojas aseguró que la entidad brindó un crecimiento sostenido en inversión, generación de empleo, turismo, conectividad y capacitación laboral al país durante este 2025. 

"Hoy cerramos Nuevo León con un 2025 como motor económico del país. No hay otro estado como Nuevo León en este rubro. Crecimiento sostenido, seguimos generando empleo, seguimos generando turismo, más conectividad y una capacitación laboral impresionante.”, manifestó.

Afirmó que la meta para el próximo año es mantener el primer lugar nacional en este rubro.

“Para el 2026 el compromiso que tenemos es generar más de 400 mil oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo para todos los neoloneses y de quienes quieran seguir participando en la actividad económica en este país". recalcó el titular de la dependencia.

Destacó que la derrama económica con respecto al sector turístico de 33,000 millones. Subrayó que la entidad es referente en el país en vinculación laboral y generación de empleo, salarios justos y formación laboral.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
que_es_el_agua_potable_8826322ae8
Más de 100 colonias de Reynosa sufrirán corte de agua el domingo
1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T151056_042_66be817f0c
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
INFO_7_UNA_FOTO_89_f81fef6685
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×