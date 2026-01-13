Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató este martes una nueva ola de incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que el acuerdo comercial no representa una ventaja significativa para su país y que resulta “irrelevante” desde el punto de vista económico estadounidense.

Durante una visita a una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, Trump reiteró su intención de impulsar la repatriación de la manufactura estadounidense, especialmente en el sector automotriz, una industria que consideró central para la estrategia económica de su administración. “No tenemos ninguna ventaja real, es irrelevante”, declaró el mandatario al referirse al T-MEC. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, añadió.

Trump puntualizó que su país no requiere los productos fabricados en México ni en Canadá bajo el paraguas del tratado comercial. Enfatizó que Estados Unidos está enfocado en atraer la producción automotriz hacia su propio territorio, insistiendo en que esto ya está ocurriendo con inversiones y expansión de plantas dentro del país.

Estas declaraciones se producen en medio de un proceso de revisión del T-MEC programado para este año, en el cual los tres países signatarios —Estados Unidos, México y Canadá— deberán decidir si extienden, revisan o incluso permiten que el tratado caduque.

Reacciones y contexto regional

La postura expresada por Trump contrasta con la visión de diversos sectores industriales norteamericanos y líderes políticos de la región. Organizaciones empresariales de la industria automotriz han defendido el valor del T-MEC como instrumento que facilita cadenas de suministro integradas y eficientes en toda América del Norte.

Por su parte, gobiernos de México y Canadá han mostrado históricamente interés en mantener el tratado como marco de estabilidad comercial trilateral, destacando sus beneficios para el comercio y la inversión. La revisión obligatoria del tratado, estipulada por sus cláusulas, requiere consenso entre las tres partes, por lo que cualquier modificación o decisión de no renovarlo implicará negociaciones complejas en los próximos meses.

El T-MEC, vigente desde 2020, fue negociado durante el primer mandato de Donald Trump como sustituto del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A pesar de esto, las recientes declaraciones del presidente reflejan una percepción ambivalente sobre el valor del propio acuerdo que impulsó años atrás.

Al restar importancia al tratado y sugerir su posible expiración o sustitución por acuerdos bilaterales, Trump plantea una visión de comercio más proteccionista y centrada en la producción doméstica que podría reconfigurar la relación comercial entre las tres economías más grandes de América del Norte.

