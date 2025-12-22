Podcast
Deportes

Cuba califica de irrespetuosa exclusión de Serie del Caribe 2026

La Federación Cubana de Beisbol criticó su exclusión de la Serie del Caribe 2026, cuya sede fue cambiada de Venezuela a México

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol calificó como irrespetuosa su exclusión de la Serie del Caribe 2026, torneo que finalmente se celebrará en México, luego de que Venezuela fuera descartada como sede debido a tensiones derivadas de la postura de Estados Unidos.

En una declaración oficial, la federación señaló que la invitación para participar en el certamen fue emitida originalmente por Venezuela, en su calidad de sede inicial, y avalada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), organismo rector del torneo y del cual Cuba es país fundador.

Falta de comunicación y compromisos incumplidos

La entidad cubana afirmó que no ha existido comunicación formal por parte de la CBPC sobre una decisión “tan importante”, la cual, aseguró, rompe los compromisos previamente establecidos y el diseño organizativo aprobado por Cuba para asumir su participación.

Asimismo, subrayó que el cambio de sede no justifica la exclusión del representativo cubano y recalcó que el país merece un trato respetuoso, especialmente en un contexto sensible para el desarrollo de su deporte.

Guadalajara será la nueva sede del torneo

La CBPC anunció el jueves que la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero, se disputará en Guadalajara, tras aprobar la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, con el respaldo de la organización Charros de Jalisco.

El cambio de sede se produjo luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana desistieran de asistir a la Gran Caracas, la sede originalmente prevista, por razones logísticas ajenas a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

La Serie del Caribe 2026 reunirá a los campeones de las ligas de México, República Dominicana y Puerto Rico, con la expectativa de sumar al monarca de Venezuela, además de Panamá como país invitado.

El traslado del torneo se da en un contexto de tensión política, marcado, según la parte cubana, por el acoso, la agresión y el cerco impulsado por Estados Unidos contra Venezuela, cuyo presidente, Donald Trump, ha expresado recientemente intenciones de apoderarse de recursos estratégicos del país sudamericano.


