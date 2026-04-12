Trump arremete contra el Papa León XIV; lo califica de débil

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra el papa León XIV en redes sociales, afirmando que el primer papa estadounidense debería “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL en materia de crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente en redes sociales.

Poco después, habló con reporteros en la Base Conjunta Andrews, donde aterrizó a bordo del Air Force One.

“No creo que esté haciendo un muy buen trabajo”, dijo Trump, al agregar que “no soy fan del papa León”.

Estas declaraciones en contra del líder mundial de la Iglesia católica intensifican una disputa que comenzó por la guerra en Medio Oriente.

Estas también se producen después de que el papa denunciara durante el fin de semana la “ilusión de omnipotencia” que está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, y exigiera a los líderes políticos detenerse y negociar la paz.

León XIV presidió un servicio de oración vespertino en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil cese al fuego.

El papa, de origen estadounidense, no mencionó por nombre a Estados Unidos ni a Trump en su oración. Sin embargo, el tono y el mensaje de León parecían dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes han presumido la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

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