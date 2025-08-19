Cámaras dan el 'sí' a propuesta para regular preventas de 'depas'

La reforma para regular las preventas de departamentos en la urbe regia sigue avanzando, pues actores clave del mundo inmobiliario que inicialmente se oponían, como las cámaras Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi), ya dieron su aval.

Sin embargo, según fuentes legislativas, en donde el Congreso local se ha “topado” es con la resistencia de algunos municipios, pues la reforma obligará a los desarrolladores a contar con todos los permisos municipales para iniciar la obra y con esto se pondría “a jalar” a los ayuntamientos.

Pero aun así, se tiene contemplado que la reforma se programe para su análisis y discusión el siguiente mes, por lo que se está negociando “a marchas forzadas” con los municipios.

El Horizonte ha documentado ampliamente los abusos que se dan en materia de preventas: en algunos casos, los desarrolladores tardan muchos más años de los acordados para entregar los departamentos, como es Torre Kanat, de Grupo IDEI; en otros, los entregan sin el equipamiento o acabados acordados, como es el caso de Torre Novus, también del mismo; en el peor de los casos, les rechazan la oferta de compra y les regresan el dinero, pero sin la plusvalía generada durante el tiempo, como ocurrió con los clientes de Torres Tres Puertas, de la desarrolladora Stiva.

En otros casos, como es el de Torre Akira, de Quantium Desarrollos, las fechas de entrega se vuelven imposibles de cumplir debido a que las obras están apenas en cimientos a pesar de tener años de que arrancaron; este caso también es el mismo de Torre Sohol, de Proyectos 9.

La propuesta de reforma al Código Civil y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado fue presentada el pasado 12 de marzo por la bancada del PAN en el Congreso local y pronto encontró el apoyo del resto de las bancadas.

El objetivo, según su promovente, el panista Carlos de la Fuente, es evitar los abusos y fraudes que se comenten contra clientes de departamentos a quienes se les cobra millones de pesos por inmuebles que les entregan con muchos años de retraso o simplemente no se los dan porque no les aceptan su oferta de compra.

La reforma plantea definir legalmente la figura de preventa y establecer derechos y obligaciones claras para vendedores y compradores.

“No hay ninguna herramienta que los regule y prácticamente no hay nada que les dé la garantía a los inversionistas que están poniendo su patrimonio en riesgo en este tipo de operaciones".

“Es por eso que tenemos que regularlas; ya tenemos demasiadas operaciones de manera fraudulenta en proyectos verticales y en proyectos horizontales, y creo que esto no puede seguir así”, dijo en su momento De la Fuente.

Esta iniciativa tiene como punto principal el que un desarrollador deposite el 75% del costo del proyecto en un fideicomiso para garantizar que sí se llevará a cabo el proyecto y no dejarán “colgados” a los clientes.

También establece que no se podrá prevender el 100% de los departamentos, sino solo el porcentaje de avance de la construcción.

El lineamiento que, según la fuente legislativa, ha encontrado resistencia es el tema de los permisos municipales, pero hay confianza en que eso se consense.

Además, en caso de incumplimiento, los desarrolladores estarían obligados a devolver el dinero a los clientes en un plazo máximo de 30 días, con intereses e incluso indemnización, y limitar el porcentaje de unidades que puedan venderse en preventa según el avance real de la obra.

“No podrá haber venta de nada hasta que no haya un permiso municipal, porque así se garantiza que sí habrá un bien inmueble, porque para tener el permiso debes llevar el proyecto ejecutivo y la comprobación de que hay una tierra donde construirlo”, dijo la fuente.

Se tiene estimado que se presente una nueva iniciativa que ya tenga el parecer de todos los sectores.

Se puntualizó que el tema tránsito en las cámaras, ya que actualmente se han dado casos de empresas o desarrolladores que ofertan viviendas o departamentos muy por debajo del precio en el mercado, los cuales desde el principio saben que no van a entregar o que cometerán estos fraudes.

Ejemplos de abusos

La propuesta de regular las preventas surge tras multiplicarse los casos de fraudes y demoras en entregas, como es el caso de Torre Sohl, de la desarrolladora Proyectos 9.

Esta torre, que se proyecta en la Avenida Constitución, en la colonia Mirador, empezó a prevenderse desde el 2019, es decir, hace 6 años, y es fecha en que la obra sigue detenida.

En el caso de Torre Novus, Grupo IDEI, que era el desarrollador original, firmó ofertas de compra en las que se establecía que los departamentos tendrían equipamiento y acabados que luego el nuevo dueño del proyecto, que es Grupo DAGS, desconoció y no entregará a los clientes.

Otra modalidad de abuso es lo que ocurrió con Torres Tres Puertas, de Stiva, que en el 2020 prevendió los departamentos y en marzo de este año, a algunos de sus clientes les avisó que no les aceptaba la oferta de compra, por lo que solo les regresaría el millón de pesos de enganche, pero sin la plusvalía de todo este tiempo.

