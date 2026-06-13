Rescata joven a bebé de ser atropellada en la Carretera Nacional

Una bebé fue salvada de ser atropellada sobre la Carretera Nacional, en Santiago, por un joven que corrió para detener el tráfico y llevarla de vuelta a la banqueta.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran cómo la niña, de aproximadamente dos años, sale de una carnicería para jugar al borde de la vialidad sin supervisión.

Mientras los automóviles pasaban a alta velocidad, la menor desciende del paso peatonal hasta llegar al acotamiento para después quedarse parada en el carril derecho de la transitada arteria.

Trascendió que un hombre que se encontraba en un gimnasio observó la escena y salió para impedir que la atropellaran.

Antes de llegar hasta donde estaba la bebé, el joven alzó la mano para alertar a los conductores y pedir que redujeran la velocidad.

Otra cámara grabó cómo un camión revolvedor viajaba en el carril donde jugaba la niña y alcanzó a observar con tiempo la señal, deteniendo la marcha.

El hombre cargó en brazos a la menor, la mantuvo consigo una vez que regresaron a la banqueta, y gritó buscando a los padres.

Segundos más tarde salió una mujer que, al ver a la bebé, corrió para recibirla mientras le explicaban lo ocurrido.

Fue a la altura de San Javier, en el sentido de la circulación hacía el sur, donde ocurrió el incidente el viernes poco antes de las 7:30 de la tarde.

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