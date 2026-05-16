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Nuevo León

Llevan NLínea a empresas para facilitar trámites digitales

La iniciativa busca instruir a cámaras empresariales, emprendedores, gestores y a la ciudadanía en general sobre los procesos de registro,

  • 16
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de consolidar una administración pública ágil, sencilla y completamente digital, el gobierno de Nuevo León puso en marcha una serie de capacitaciones quincenales orientadas al uso de la plataforma NLínea.

La iniciativa busca instruir a cámaras empresariales, emprendedores, gestores y a la ciudadanía en general sobre los procesos de registro, administración de perfiles corporativos y gestión de servicios estatales en línea.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), en conjunto con la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado y diversas dependencias públicas.

La primera sesión virtual estuvo enfocada en la “Autorización en Materia de Impacto Ambiental Modalidad General”, un trámite clave de la Secretaría de Medio Ambiente.

El encuentro, realizado vía online, registró una participación superior a las 120 personas, entre las que destacaron representantes legales, dueños de negocios y miembros de organismos comerciales.

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Durante el taller, personal de la CEMER guio a los asistentes en aspectos fundamentales como el alta de compañías, el registro en la plataforma y la designación de representantes legales dentro del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios.

Asimismo, especialistas de Medio Ambiente detallaron los requisitos específicos y brindaron recomendaciones técnicas para asegurar un proceso exitoso.

Julio Alberto Aguilar Valencia, director general de la CEMER, subrayó el impacto positivo de estas acciones para los sectores productivos.

“Queremos que conozcan todas las ventajas que ofrece NLínea, una herramienta que les permitirá ahorrar tiempo, evitar traslados, realizar sus trámites desde cualquier lugar y reducir significativamente los tiempos de espera”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, enfatizó que la digitalización promueve procesos ecológicos más claros, eficientes y accesibles, fomentando una gestión ambiental ordenada y transparente en la entidad.

Este esfuerzo se inscribe dentro del programa estatal “Nuevo León Cumple”, encabezado por la Oficina Ejecutiva del Estado, y se alinea con la estrategia “Burocracia Cero” impulsada por la Secretaría de Economía.

El evento contó con la participación de Mariela Saldívar Villalobos, titular de la Oficina Ejecutiva; Julio Alberto Aguilar Valencia, de la CEMER; y Javier González Alcántara, Subsecretario de Medio Ambiente.


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