Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026

A partir de 2026, el trámite de cambio de propietario de automóvil ante el Instituto de Control Vehicular (ICV) se realizará de manera totalmente digital, informó la titular de la Oficina Ejecutiva del Gobierno del estado, Mariela Saldívar, al anunciar los nuevos servicios que se integrarán a la plataforma NLínea.

De acuerdo con la funcionaria, el proceso se encuentra actualmente en etapa de desarrollo con el uso de tecnología blockchain, una tecnología que permite registrar información de forma segura y descentralizada.

Los datos no se pueden modificar, son transparentes y no requieren intermediarios.

“Este proceso tiene que ser sumamente seguro pero sabemos que utilizando la tecnología blackchain podemos lograrlo, nosostros ya estamos trabajando para digitalizar el cambio de propietario”, dijo Saldívar.

Consideran NLínea como una de las mejores plataformas del mundo

La digitalización de trámites vehiculares no es nueva en la plataforma. Desde el último semestre de 2025, NLínea incorporó el cambio de placas foráneas, sin embargo, hasta el 16 de diciembre menos del cinco por ciento de los propietarios habían cumplido con este requisito, lo que equivale a apenas 24 mil 673 vehículos regularizados, de un estimado de 500 mil unidades que aún circulan en la entidad sin realizar el trámite.

Aunque Saldívar destacó que NLínea es considerada una de las mejores plataformas a nivel mundial por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y adelantó que se sumarán 150 nuevos trámites, principalmente de carácter social, los cuales serán digitalizados.

Indicó que será durante el primer semestre de 2026 cuando todos estos servicios queden habilitados. La incorporación comenzará con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que integrará 10 trámites en las próximas semanas; el DIF añadirá 30 en febrero; el Registro Civil seis; la Secretaría de Educación 31, y el Instituto de Control Vehicular cuatro trámites adicionales, entre ellos el cambio de propietario y la expedición de placas para personas con discapacidad.

Durante 2025, la plataforma NLínea registró casi cuatro millones de consultas. Además, más de 16 mil personas y más de mil empresarios se dieron de alta, y se concretaron alrededor de 11 mil trámites. Los servicios más buscados por los usuarios fueron los relacionados con el Instituto de Control Vehicular y el SAT.

