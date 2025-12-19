Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León

El programa de “regularización” de placas foráneas del gobierno de Nuevo León está generando un intenso debate.

Mientras el estado impulsa que quienes portan placas de otras entidades y viven aquí deben cambiarlas, voces afirman que en el caso de las de Coahuila y Tamaulipas no deberían molestarlos ni someterlos a esa exigencia, pues el noreste ya funciona como una región, incluso conurbada.

Y es que, dijeron, hay personas de esos estados que comparten actividades frecuentes en Monterrey y no necesariamente viven aquí, por lo cual no tiene sentido estarlos revisando.

En tanto, en el contexto de la campaña de cambio de placas que inició hace tres meses, fuentes que pidieron no ser citadas indicaron que, entrando el año, corporaciones como Fuerza Civil y las policías y tránsitos metropolitanos arreciarán los operativos para detectar placas foráneas.

El presidente de la asociación Movimiento Vial Ciudadano, Ervey Cuéllar, fue quien señaló que debe haber tolerancia, sobre todo para las placas del noreste, dado el intercambio de actividad comercial y de movilidad cotidiana.

“No se puede estar coartando la libertad de tránsito nomás porque traes una placa de Tamaulipas y Coahuila cuando es de todos sabido que hay gente que va y viene diariamente".

“Soy abogado y debo yo señalarle a todos los gobernados, no solo del estado, sino también del noreste, los que ingresan, que eso no es conveniente”, indicó.

Ciudadanos que viven en Saltillo dijeron a El Horizonte que desde noviembre han sido detenidos por las policías locales de Nuevo León solo por traer placas de Coahuila.

“Nosotros no vivimos, pero venimos varias veces a la semana a Monterrey y nos detienen por las placas y eso no debe de estar sucediendo”, indicó el saltillense que pidió omitir su nombre.

El pasado martes, en la conferencia Nuevo León Informa, el titular del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Adrián Bravo, y la jefa de la oficina de la gubernatura, Mariela Saldívar, dijeron que el programa de “regularización” de placas que inició en septiembre marcha lentamente.

Esto porque apenas el 4% de los hasta 600,000 vehículos en esta condición ha hecho el cambio, lo que representa apenas 24,673 vehículos.

Saldívar le dijo a El Horizonte que los vehículos con placas foráneas participan en hechos delictivos o de inseguridad, de ahí la necesidad de tener un mejor control.

“Es una preocupación porque cuando suceden accidentes de tránsito y la persona trae placas foráneas, no hay manera de localizar a las personas; la invitación a cambiar las placas es como un sistema de autoprotección de que entre todos hacer lo propio y generar la consciencia de comunidad”, dijo Saldívar.

Cuéllar incluso dijo que la medida tiene visos de “inconstitucionalidad” y abundó que cualquier juez protegería a un ciudadano que se inconforme por la medida a fin de que no sea detenido.

“Suena absurdo lo que te voy a poner: imagínate que un profesional, un ingeniero, arquitecto va a realizar trabajos a Coahuila, Tamaulipas y que llegando allá le digan: ‘Oye, tú no puedes aquí realizar trabajos hasta en tanto lleves otra vez la carrera o tengas que registrar ese título'”.

“Eso es un absurdo, la Constitución lo prohíbe en el artículo 11, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas”, indicó Cuéllar.

¿Regularización?

El presidente del Movimiento Vial Ciudadano dijo que no se puede regularizar lo que ya está regularizado.

Señaló que el hecho de traer placas de otros estados que estén en regla no implica que sea una conducta irregular y menos si se trata de alguien que lo hace sin tener residencia en Nuevo León.

Además, dijo que la medida puede resultar discriminatoria porque hay vehículos pesados que también traen placas foráneas y no por eso se les detiene.

“Tú no puedes estarles obligando a que tramiten nuevas placas en Nuevo León, pero vuelvo al cuestionamiento, ¿qué pasa con los tráilers? ¿Por qué no los paran?"

"¿Por qué no más a los automovilistas? Me parece que haciendo una comparación, que son malas, pero me parece que es una medida también discriminatoria”, indicó.

El martes, Bravo y Saldívar dijeron que la cifra de los que han cambiado sus placas preocupa, pues significa que el 95% de los automóviles con placas de otros estados sigue circulando.

Esto aun cuando el programa fue puesto en marcha como una medida para frenar delitos en la zona metropolitana, donde se ha detectado que presuntos delincuentes utilizan vehículos con placas foráneas para evadir la identificación.

“Hasta la semana pasada, el avance en el programa son casi 25,000 trámites, de los cuales corresponden el 80.5 por ciento a vehículos que provienen de otros Estados y el 19.5 que tiene que ver con vehículos importados o regularizados", indicó Ramiro Bravo, encargado del ICV.

“El 48% de los que se acercaron implicó un cambio de propietario. ¿Qué quiere decir? Que están circulando vehículos manejados por personas que no tienen a su nombre los vehículos", añadió, "y además de eso, el 41 por ciento tuvieron que sacar licencia: no la tenían vigente o simplemente no tenían”.

Viene de Tamaulipas, Coahuila y CDMX

Datos del ICV revelan que la mayoría de los vehículos con placas foráneas proviene de Tamaulipas, seguido de Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Durango.

Ante esta baja participación, el Estado volvió a hacer un llamado a la ciudadanía, pues no solo miles de vehículos continúan circulando con placas vencidas, sino que conductores ni siquiera cuentan con licencia vigente.

“Vamos a tener que seguir insistiendo, van a seguir las regularizaciones porque el sector que sigue sin regularizar es muy grande y si estas estadísticas las llevamos a la población que queremos llegar, el tema es delicado”, dijo el titular del ICV durante el Nuevo León Informa.

El funcionario detalló que casi la mitad de quienes sí han acudido a regularizar placas lo hicieron también por un cambio de propietario y, de ese total, el 41% tuvo que tramitar o renovar su licencia de conducir, ya que no la tenía vigente o simplemente no contaba con ella.

El trámite puede realizarse de forma digital y solo acudir al ICV para recoger las placas. En casos como el cambio de propietario, la presencia física sigue siendo obligatoria.

Desde el Gobierno del Estado, la titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, llamó a aprovechar las plataformas digitales y evitar largas filas, sobre todo en plena temporada decembrina.

“Lo que queremos es que la ciudadanía invierta el tiempo en lo que se debe en estos días, en descansar, reflexionar, en estar con la familia, disfrutar de estas épocas decembrinas, no en filas”, señaló durante el mismo espacio informativo.

Mientras tanto, el costo por el cambio de placas se mantiene en 5,657 pesos. El registro debe realizarse en línea a través de www.nlinea.nl.gob.mx o en el portal del Instituto de Control Vehicular, donde se cargan los documentos para su revisión. De estar todo en regla, el usuario recibirá por correo electrónico una cita para acudir únicamente a recoger las placas.

