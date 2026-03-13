Suman casi $53 millones las denuncias de fraude de Anthem Capital

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ha recibido tres denuncias penales por el delito de fraude contra la empresa Anthem Capital, del sampetrino Gabriel Quirós Sada.

En su conjunto estas suman $52 millones 951,350 pesos y fueron presentadas por una mujer y dos empresas o personas morales.

Sin embargo, hay estimaciones que el monto podría llegar a los $100 millones de pesos.

Montos de las denuncias presentadas

La primera denuncia es por un monto de $20 millones de pesos; la segunda es por $10 millones y la tercera por $22 millones 951,350 pesos, según una ficha de la dependencia.

Imputado es considerado prófugo de la justicia

De acuerdo con la FGJNL, Gabriel “N” se encuentra prófugo de la justicia porque el 29 de enero pasado, una magistrada revocó la determinación de un juez de que llevara el proceso en libertad.

Sin embargo, se le dieron 24 horas y no se presentó por lo cual actualmente pesa sobre el imputado una orden de aprehensión que no se ha cumplimentado.

Proceso judicial en curso

Por el primer caso, que según el abogado Geddy Sabas Escalante, corresponde a un daño ocasionado a su representada la empresa Inmobilaria Avodanz S.A., de C.V., Quirós Sada, ya fue vinculado a proceso.

Pero están pendientes definir el curso de otras dos denuncias las cuales están programadas para el 20 y 27 de abril.

“El 13 de febrero se celebraría audiencia intermedia y se reprograma para 20 de abril de 2026 a las 11:00 horas, en virtud de que el fiscal se encontraba desarrollando audiencia de juicio”, señaló la fiscalía sobre el caso de $10 millones de pesos. “El 20 de febrero se celebraría audiencia intermedia, sin embargo, se reprograma para 27 de abril de 2026 a las 12:30 hrs, en virtud de que el fiscal se encontraba desarrollando diversa audiencia, y por ausencia de la defensa e investigado (estando notificados)”, indicó sobre la de $22.9 millones de pesos.

Origen del caso Anthem Capital

El caso de Anthem Capital se remonta a diciembre del 2017 cuando el empresario Gabriel Quirós Sada reunió a otros sampetrinos en su oficina del edificio Kerkus que está en la avenida Gómez Morín, dentro del edificio Kerkus, de la colonia Residencial Chipinque, de San Pedro.

Quirós Sada, según la denuncia, ofreció invertir en una torre de lujo que se construiría en Culiacán, Sinaloa, lo cual resultó ser un “proyecto fantasma” porque se no colocó “ni un ladrillo”.

La empresa señalada operaba desde oficinas ubicadas en la avenida Gómez Morín, dentro del edificio Kerkus, de la colonia Residencial Chipinque, de San Pedro.

Actividad del proyecto dejó de actualizarse

De acuerdo con el expediente judicial, Gabriel “N”, enfrenta un proceso penal por el delito de fraude y actualmente es considerado prófugo de la justicia luego de incumplir una orden judicial que le exigía prisión preventiva justificada.

Según el portal de internet del proyecto, se habrían realizado diversas gestiones y reuniones relacionadas con el desarrollo inmobiliario que motivó la querella, pero la actividad en redes sociales y registros públicos, de la compañía dejó de actualizarse desde el año 2020.

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