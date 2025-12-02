Cerrar X
Catedra_Blanca_Cemex3_e5b7dd2ae5
Nuevo León

Celebra Cemex 20 años de apoyar arquitectos con 'Cátedra Blanca'

Este programa es de gran relevancia para Cemex, porque fomenta y estrecha los vínculos entre profesionales expertos del ramo y futuros profesionistas

  • 02
  • Diciembre
    2025

La "Cátedra Blanca", curso implementado en conjunto entre Cemex y Universidad Iberoamericana (Ibero), conmemoró dos décadas de trayectoria, reafirmando su papel como un pilar en la formación de las nuevas generaciones de arquitectos en México. 

Este programa, que ofrece clases teóricas y prácticas de alto nivel impartidas por reconocidos profesionales, celebró su aniversario con un magno evento en la icónica Torre Reforma de la Ciudad de México.

Un espacio para la excelencia formativa

Desde hace 20 años, la "Cátedra Blanca" ha brindado a los alumnos de los últimos períodos de la licenciatura en arquitectura un curso intensivo enfocado en profundizar sus conocimientos a través de estrategias, métodos constructivos y proyectos orientados al diseño arquitectónico.

Este programa es de gran relevancia para Cemex, la compañía líder en materiales para construcción, porque fomenta y estrecha los vínculos entre profesionales expertos y los futuros profesionistas, contribuyendo al desarrollo del talento nacional.

CátedraBlancaCemex2.jpg

“En dos décadas, Cátedra Blanca Cemex ha formado a cientos de estudiantes que hoy son destacados arquitectos. Nos enorgullece colaborar con profesores talentosos, alumnos con potencial e instituciones de alto nivel como la Ibero para impulsar juntos la arquitectura en México,” señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Celebran en la Torre Reforma

Para festejar su vigésimo aniversario, Cemex y la Universidad Iberoamericana organizaron un evento que reunió a destacados exponentes de la arquitectura y la industria nacional de la construcción.

El encuentro contó con la presencia de Yuri de los Santos, vicepresidente del segmento Constructores e Infraestructura de Cemex México, y el arquitecto Francisco Serrano, fundador de la Cátedra Blanca en la Ibero.

El recinto elegido fue la Torre Reforma, uno de los rascacielos más altos e innovadores del país, diseñado por el arquitecto Benjamín Romano e inaugurado en 2016.

CátedraBlancaCemex3.jpg

La estructura destaca por sus dos muros exteriores de concreto aparente de alta resistencia, un desarrollo de Cemex que asegura durabilidad, resistencia sísmica y un acabado estético sin necesidad de pintura.

Innovación y visión de futuro

El programa del evento incluyó una serie de conferencias magistrales centradas en la vanguardia de la construcción por figuras reconocidas de ámbito, como el arquitecto Benjamín Romano, Alejandra Tornel y Santiago Matos, así como Germán Hermida.

Los ponentes abordaron temas clave como los flujos en la arquitectura, el diálogo entre el concreto y el acero, y las fronteras del concreto aparente.

Con esta iniciativa, Cemex reafirma su compromiso de apoyar a las nuevas generaciones de arquitectos mexicanos, reconociendo que el talento joven es fundamental para transformar los espacios urbanos a través de prácticas constructivas de vanguardia, que cada vez consideran más los aspectos ambientales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_caso_explosion_pesqueria_87a1c7b71b
Pedro Oziel Macías, el vecino de 'perfil bajo' en Pesquería 
Casa_Blanca_a07b72936c
Casa Blanca lanza pagina web para 'desmentir' medios críticos
nl_diputados_1_6d333edf0d
Siguen sin acuerdo presupuestal; aumento a ISN es para seguridad
publicidad

Últimas Noticias

rysmjnjsyjnmsj_23efcc1045
Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo
e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×