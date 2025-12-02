Celebra Cemex 20 años de apoyar arquitectos con 'Cátedra Blanca'

La "Cátedra Blanca", curso implementado en conjunto entre Cemex y Universidad Iberoamericana (Ibero), conmemoró dos décadas de trayectoria, reafirmando su papel como un pilar en la formación de las nuevas generaciones de arquitectos en México.

Este programa, que ofrece clases teóricas y prácticas de alto nivel impartidas por reconocidos profesionales, celebró su aniversario con un magno evento en la icónica Torre Reforma de la Ciudad de México.

Un espacio para la excelencia formativa

Desde hace 20 años, la "Cátedra Blanca" ha brindado a los alumnos de los últimos períodos de la licenciatura en arquitectura un curso intensivo enfocado en profundizar sus conocimientos a través de estrategias, métodos constructivos y proyectos orientados al diseño arquitectónico.

Este programa es de gran relevancia para Cemex, la compañía líder en materiales para construcción, porque fomenta y estrecha los vínculos entre profesionales expertos y los futuros profesionistas, contribuyendo al desarrollo del talento nacional.

“En dos décadas, Cátedra Blanca Cemex ha formado a cientos de estudiantes que hoy son destacados arquitectos. Nos enorgullece colaborar con profesores talentosos, alumnos con potencial e instituciones de alto nivel como la Ibero para impulsar juntos la arquitectura en México,” señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Celebran en la Torre Reforma

Para festejar su vigésimo aniversario, Cemex y la Universidad Iberoamericana organizaron un evento que reunió a destacados exponentes de la arquitectura y la industria nacional de la construcción.

El encuentro contó con la presencia de Yuri de los Santos, vicepresidente del segmento Constructores e Infraestructura de Cemex México, y el arquitecto Francisco Serrano, fundador de la Cátedra Blanca en la Ibero.

El recinto elegido fue la Torre Reforma, uno de los rascacielos más altos e innovadores del país, diseñado por el arquitecto Benjamín Romano e inaugurado en 2016.

La estructura destaca por sus dos muros exteriores de concreto aparente de alta resistencia, un desarrollo de Cemex que asegura durabilidad, resistencia sísmica y un acabado estético sin necesidad de pintura.

Innovación y visión de futuro

El programa del evento incluyó una serie de conferencias magistrales centradas en la vanguardia de la construcción por figuras reconocidas de ámbito, como el arquitecto Benjamín Romano, Alejandra Tornel y Santiago Matos, así como Germán Hermida.

Los ponentes abordaron temas clave como los flujos en la arquitectura, el diálogo entre el concreto y el acero, y las fronteras del concreto aparente.

Con esta iniciativa, Cemex reafirma su compromiso de apoyar a las nuevas generaciones de arquitectos mexicanos, reconociendo que el talento joven es fundamental para transformar los espacios urbanos a través de prácticas constructivas de vanguardia, que cada vez consideran más los aspectos ambientales.

