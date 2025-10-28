Cerrar X
Nuevo León

Celebran tránsitos de Monterrey a San Judas Tadeo

Elementos viales de la SSPC del municipio regio le llevaron ofrendas a su capilla, dentro de las instalaciones de la corporación, sobre la avenida Lincoln

  • 28
  • Octubre
    2025

Con una misa y danza de matlachines, este martes elementos de Tránsito de Monterrey rindieron homenaje a San Judas Tadeo, en su día. 

Como cada 28 de octubre, los elementos viales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio regio le llevaron ofrendas a su capilla, dentro de las instalaciones de la corporación, sobre la avenida Lincoln. 

Los agentes llegaron acompañados de sus familias para agradecerle todas las bendiciones recibidas en los últimos doce meses. 

El santo patrono de los agentes viales es San Judas Tadeo, considerado el abogado de las causas difíciles e imposibles. 

En la capilla, hay imágenes de este santo y de la Virgen de Guadalupe. 

Además, adentro hay un memorial donde están los nombres de los oficiales que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. 

A la misa y posterior festejo acudió el titular de la corporación, Eduardo Sánchez Quiroz.


