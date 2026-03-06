Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
autos_gandallas_gonzalitos1_4ebc241a92
Nuevo León

Anuncian cierre vial en Gonzalitos por maniobras de CFE

El objetivo de la medida es permitir que el personal técnico de la CFE pueda realizar las maniobras de instalación y adecuación de la infraestructura eléctrica

  • 06
  • Marzo
    2026

Como parte de los trabajos de intercalado de postes de concreto que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno de Monterrey informó que este sábado se aplicará un cierre temporal en la lateral de la avenida Gonzalitos.

La restricción se llevará a cabo en el tramo ubicado entre Paseo de los Leones y la calle Francisco Fernández Treviño, en el sentido de norte a sur.

Cierre será durante la mañana del 7 de marzo

De acuerdo con la información oficial, el cierre está programado para el 7 de marzo y permanecerá vigente de las 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía.

El objetivo de la medida es permitir que el personal técnico de la CFE pueda realizar las maniobras de instalación y adecuación de la infraestructura eléctrica de manera segura.

Recomiendan utilizar rutas alternas

Ante esta situación, las autoridades municipales pidieron a los automovilistas tomar vías alternas para evitar contratiempos durante el cierre.

Entre las opciones disponibles se encuentran el carril reversible de poniente a oriente, así como las avenidas Enrique C. Livas, Terranova y Distrito B-4, que permiten reincorporarse posteriormente a la avenida Gonzalitos.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona.

Municipio pide comprensión a la ciudadanía

El Gobierno de Monterrey agradeció la comprensión de la población ante las molestias que puedan generarse por estas labores, las cuales forman parte de acciones para mejorar la infraestructura eléctrica en la ciudad.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 9.05.56 PM.jpeg

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_06_at_9_06_16_PM_7e7722dc5f
Reconocen a más de 30 atletas en Deportista del Año San Pedro
Whats_App_Image_2026_03_06_at_7_59_39_PM_058767afa4
Veta estado reforma en materia de arrendamientos
nuevo_leon_monterrey_lluvia_tormenta_4f3fafc23e
Entra Frente frío 39 a Nuevo León con viento y tormentas
publicidad

Últimas Noticias

ine_envia_material_electoral_libros_texto_0f5fa0080a
INE convertirá material electoral en libros de texto gratuitos
arranca_liga_pequena_beisbol_garcia_a2991917e3
Inicia temporada de Liga de Béisbol de Ligas Pequeñas en García
iron_man_premios_oscar_d5d9d63d1b
Elenco de Iron Man... ¿Estará en los Premios Oscar 2026?
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
publicidad
×