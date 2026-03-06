Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Veta estado reforma en materia de arrendamientos

Esta reforma fue aprobada con votos a favor del PRI y PAN, pero el contra de MC y Morena debido a que consideraron que esto sólo perjudica a los jóvenes

  • 06
  • Marzo
    2026

Debido a que no se consultó ni con arrendadores ni arrendatarios, el gobierno del estado vetó este viernes la reforma al Código Civil en materia de rentas que aprobó el Congreso local el pasado 18 de febrero.

Gobierno estatal emite observaciones

Este viernes, el estado envío el texto mediante el cual emite observaciones y solicita al Congreso que convoque a las partes involucradas para que den su punto de vista.

Reforma a artículos del Código Civil

La reforma vetada es a los artículos 2346 y 2346 Bis del Código Civil, propuesta por el panista, Carlos de la Fuente, a cual rige los plazos y las actualización de tarifas.

De acuerdo con la reforma, los pagos de las rentas deberán fijarse en un contrato por meses, pero de no existir, deberán cobrarse por mes vencido.

Falta de consultas previas

“Es importante señalar que en el caso en particular, no se tiene conocimiento de que, previo a la reforma de los artículos 2346 y 2346 Bis, se hayan llevado a cabo mesas de trabajo formales en las que hubiesen participado de manera conjunta y en condiciones de equidad los distintos actores involucrados en la relación jurídica arrendaticia.

“No existe constancia pública de espacios institucionales de diálogo en los que tanto representantes de arrendadores como de arrendatarios hubieren podido exponer, debatir y enriquecer las propuestas legislativas que ese H. Congreso del Estado presentó”, señala el texto del veto.

Posturas divididas en el Congreso

Esta reforma fue aprobada con votos a favor del PRI y PAN, pero el contra de MC y Morena debido a que consideraron que esto sólo perjudica a los jóvenes a quienes se les obligaría a firmar contratos para que se les respeten los precios de los arrendamientos.

Llamado a revisar el proceso legislativo

“Se considera oportuno que el H . Congreso del Estado, revise la forma en que se llevó a cabo el proceso de análisis de reforma a efecto de que las modificaciones sugeridas puedan debatirse con anticipación en espacios de discusión y participación de los sectores principalmente relacionados con la materia regulada.

“Esto con la finalidad de enriquecer el debate legislativo y contar con una valoración más integral de los alcances y posibles consecuencias de las disposiciones propuestas”, señala el texto entregado en el Congreso este viernes.


