Cemex integra legado del Gran Ancira en nueva torre

El Gran Ancira redefinirá el bienestar urbano de Monterrey con concreto Aparentia que remite al color del icónico hotel histórico mediante innovación Cemex.

Inspirado en el emblemático hotel con el que comparte nombre, el nuevo desarrollo de ONE Development Group, El Gran Ancira busca redefinir el bienestar urbano de Monterrey mediante un diseño consciente y el uso innovador de concreto con color, con el apoyo de la tecnología constructiva de Cemex.

El proyecto mantendrá una continuidad visual con el Hotel Gran Ancira a través del uso de concreto Aparentia con una tonalidad especial que remite al color de la piedra del icónico inmueble. Además, el desarrollo busca ofrecer bienestar integral a los residentes mediante una propuesta armónica con su entorno. 

A través de su Centro de Innovación y Desarrollo, Cemex aporta asesoría técnica para el suministro de todo el concreto en la obra. Este acompañamiento es clave en el proyecto para lograr una estética homogénea y una ejecución eficiente con la implementación del concreto aparente con color, así como cumplir con los requerimientos especiales de la compañía constructora para emular la tonalidad de los acabados tipo cantera. 
 
Además, una de las ventajas técnicas en el proyecto es el uso de concretos especializados, como Aparentia, Fortis, Ingenia, Hidratium, Evolution, Vertua y Duramax, que permiten armonizar con el contexto histórico, aportan sostenibilidad, mejoran el rendimiento, brindan uniformidad, disminuyen los trabajos de curado y reducen las labores de mantenimiento posterior.

El proyecto de usos mixtos incluye 389 departamentos distribuidos en dos torres de 20 y 29 niveles respectivamente, además de 4,400 m² de espacios comerciales y seis niveles destinados a oficinas. La construcción está programada para concluir el próximo año. Cada vivienda tendrá balcones privados con vistas al Cerro de la Silla, uno de los paisajes naturales más representativos de Monterrey.

De esta manera, El Gran Ancira representa una innovación radical en comparación con otros desarrollos residenciales gracias al enfoque de diseño urbano, revitalizando así la zona centro de Monterrey con una propuesta que mezcla lo mejor del diseño del pasado con la modernidad del presente.

El éxito de la construcción del nuevo complejo El Gran Ancira es testimonio del compromiso de Cemex con la excelencia constructiva. Como líder en soluciones de construcción, Cemex ofrece una amplia gama de productos especializados, asesoría técnica experta y tecnologías innovadoras que permiten a desarrolladores y constructores materializar proyectos extraordinarios. Desde concretos aparentes con color de alta calidad hasta sistemas constructivos de vanguardia, Cemex es el socio estratégico que transforma visiones en realidades construidas para un mejor futuro.


