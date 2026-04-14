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Nuevo León

Planta Hidalgo: origen de Cemex y legado industrial

Desde 1906, Planta Hidalgo sentó las bases de Cemex en México, superando crisis y consolidándose como símbolo de innovación, resiliencia y desarrollo industrial

  • 14
  • Abril
    2026

En el norte de México hay un lugar donde la innovación y la visión de un México moderno se mezclaron para forjar los cimientos de lo que hoy es un referente de la industria de la construcción. 

Eran los primeros años del siglo XX, y aunque la nación caminaba hacia el desarrollo, el cemento llegaba desde otros países. Pero en Hidalgo, Nuevo León, surgió una apuesta que cambiaría el rumbo de la construcción en México: en 1906 nació Planta Hidalgo, la primera Planta de Cemento que le da origen a lo que hoy es Cemex. 

Desde sus primeros años, este sitio fue mucho más que maquinaria y producción. Representó la innovación en su estado más puro y el inicio de una industria que comenzaba a tomar forma en el país, el lugar donde el conocimiento se construía día a día, y se sentaron las bases de una nueva manera de edificar. 

Pero su historia no ha sido sencilla. Al igual que México, Planta Hidalgo enfrentó momentos que marcaron su rumbo, como la Revolución Mexicana, que detuvo sus operaciones, dañó sus instalaciones y puso a prueba su permanencia.  

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Sin embargo, lo que pudo haber sido el final, se convirtió en un nuevo comienzo. La planta se levantó, se reconstruyó y siguió adelante, porque si algo define a Cemex, es la resiliencia y calidad de sus productos.  

Con el paso del tiempo, Planta Hidalgo dejó de ser solo un punto en el mapa industrial para convertirse en el corazón de Cemex. A su alrededor, generaciones enteras han crecido y construido su historia. A lo largo de los años, comunidades de la región han encontrado en ella un aliado para su desarrollo, mientras que muchas familias no solo han hallado un sustento, sino también una identidad. Aquí, el trabajo se hereda, el conocimiento se comparte y el orgullo permanece. 

Cada piedra extraída, cada proceso perfeccionado y cada proyecto abastecido llevan consigo más de un siglo de experiencia. Su impacto no se limita a sus instalaciones, se advierte en carreteras, edificios, ciudades y espacios gracias que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. 

Planta Hidalgo sigue evolucionando. Se adapta, innova y mira hacia adelante con la misma determinación que la vio nacer. En un entorno donde la sostenibilidad y la eficiencia marcan el camino, continúa siendo un referente de transformación dentro de la industria. 

Porque hay historias que se cuentan… y hay historias que se construyen y generan confianza. Sin duda, los 120 años de Cemex es una de ellas. 


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