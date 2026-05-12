Agregados Cemex: la base que define la calidad del concreto

Al hablar de construcción, el concreto es un elemento central, pero un buen cemento depende de sus agregados, y desde hace 120 años Cemex sabe cómo utilizarlos para obtener el mejor producto.

La arena, gravas y aditivos no solo completan la mezcla, la definen; una correcta selección y proporción determina el desempeño final del concreto, y es por eso que Cemex ofrece materiales diseñados para cumplir con especificaciones técnicas precisas y adaptarse a distintas aplicaciones durante la construcción.

Los agregados son materiales geológicos que constituyen la materia prima del concreto y el mortero, y al combinarse con un medio adhesivo, permiten su formación.

Su transformación incluye procesos de trituración y clasificación por tamaño, lo que asegura uniformidad y desempeño, según el uso previsto.

Como los buenos chefs, Cemex solo utiliza ingredientes de calidad y una gran receta para obtener un resultado superior en el concreto.

Una proporción adecuada de los agregados permite mejorar la trabajabilidad de la mezcla, reducir el consumo de cemento y agua, sin minimizar su resistencia, lo que, además de optimizar los recursos, incide en la durabilidad y eficiencia de las estructuras.

Las arenas y las gravas se emplean de manera conjunta en mezclas para concreto utilizadas en elementos estructurales, pavimentos, asfaltos y prefabricados, entre ellos los blocks; por su parte, las bases y subbases hidráulicas funcionan como capas inferiores en pavimentos y asfaltos, donde la adecuada distribución de cargas resulta crítica para la estabilidad de la obra.

Cemex cuenta con plantas de agregados que integran procesos controlados bajo normas mexicanas, lo que garantiza consistencia en su calidad y suministro, y brinda confianza a los consumidores y usuarios finales de las obras.

En línea con su historia, y en el marco de sus 120 años construyendo calidad, la compañía reafirma una idea fundamental: el desempeño del concreto no depende de un solo elemento, sino del equilibrio entre todos sus componentes. Y en ese equilibrio, los agregados de Cemex hacen la diferencia.

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