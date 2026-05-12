Clases en Nuevo León terminarán el 8 de julio: Samuel García

Después de días en incógnita y de múltiples propuestas para recortar las clases, el gobernador Samuel García confirmó que el calendario escolar siempre no sufrirá modificaciones y que el fin de cursos será el 8 de julio, hasta después de los partidos del Mundial en Nuevo León.

Para evitar afectaciones viales, como previamente se anticiparon, el mandatario estatal aseguró que bastará con ejecutar operativos de tránsito.

“Tuvimos la fortuna que dos juegos son en fin de semana”, destacó, “y los dos entre semana son ya muy noche, son a las 8:00 de la noche.

“Entonces vamos a tener toda la disponibilidad de 2:00 a 6:00 de la tarde de agilizar, meter tránsitos, movilidad”.

Sin embargo, dijo que tanto las actividades académicas como la justa deportiva pueden llevarse al mismo tiempo sin complicaciones.

“No hay ningún problema con el Mundial, pueden convivir perfectamente y darle todo el valor y prioridad a la educación como también lo va a tener el Mundial a las 8:00 de la noche que sean los juegos”.

Así, el último día de clases en Nuevo León será el miércoles 8 de julio, una semana antes que en el resto de República debido a que la entidad arrancó anticipadamente sus actividades académicas.

Los partidos que se celebrarán en días laborales están programados para junio: el miércoles 24 y lunes 29.

La semana pasada el mandatario estatal viajó a Ciudad de México para proponer terminar antes el ciclo ante la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, la autoridad federal anunció inicialmente un recorte en el calendario, sin embargo, este lunes se dio un revés a la decisión tras cuestionamientos de padres de familia, docentes y asociaciones civiles.

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