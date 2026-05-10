Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro

Elementos de la Secretaría de Marina resguardaron una residencia en la colonia Valle de San Ángel Sector Español, en San Pedro, que presuntamente pertenece al empresario Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”.

El operativo, según trascendió, está relacionado con una investigación por contrabando de hidrocarburos y se suma a otros dos implementados el sábado en Monterrey que terminaron en cateos ejecutados por la Fiscalía General de la República.

Reportes extraoficiales indican que indagatoria se centra en una red de huachicoleo desde Estados Unidos hacia México y que era operada en el municipio sampetrino.

La movilización del domingo comenzó desde la madrugada sobre la avenida Gómez Morín.

Los uniformados de las Fuerzas Armadas instalaron puntos de control sobre la arteria y restringieron la circulación en dirección norte, descendiendo de Chipinque.

La Policía municipal tuvo que implementar un carril de contraflujo desde el cruce con Privada Uxmal hasta Janitzio, quedando en medio la vivienda investigada.

Así, el resguardo se extendió en un perímetro de poco más de un kilómetro. Al menos una decena de camionetas de la Marina formaron parte del operativo.

Para las 12:00 del mediodía, los elementos continuaban a la espera de que la FGR ingresara a requisar.

Sin embargo, algunos de los vehículos estacionados al exterior, presumiblemente propiedad de los investigados, se encontraban con las cajuelas abiertas.

Se suma a despliegues similares realizados durante este fin de semana

El sábado se registraron otros dos despliegues similares: uno en la colonia Portal del Huajuco, al sur de Monterrey; y otro en Colinas de San Jerónimo, también en territorio regio.

De manera oficial, la Fiscalía General de República no detalló los motivos ni resultados de las incursiones.

No obstante, una fuente explicó que estarían relacionados y ejecutados por personal federal no destacamentado en Nuevo León, sino que fue enviado desde la Ciudad de México.

El sábado, durante el operativo en Portal del Huajuco, las autoridades federales decomisaron además jaulas con felinos exóticos, según se dijo extraoficialmente.

Más tarde, en la movilización de Colinas de San Jerónimo, se cateó una bodega.

En las tres intervenciones del fin de semana no se reveló oficialmente si hubo personas detenidas.

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