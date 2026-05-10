Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Nuevo León

Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro

Reportes extraoficiales indican que indagatoria se centra en una red de huachicoleo desde Estados Unidos hacia México y operada desde este municipio

  • 10
  • Mayo
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina resguardaron una residencia en la colonia Valle de San Ángel Sector Español, en San Pedro, que presuntamente pertenece al empresario Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”.

El operativo, según trascendió, está relacionado con una investigación por contrabando de hidrocarburos y se suma a otros dos implementados el sábado en Monterrey que terminaron en cateos ejecutados por la Fiscalía General de la República.

EH MARCA DE AGUA (8).jpg

Reportes extraoficiales indican que indagatoria se centra en una red de huachicoleo desde Estados Unidos hacia México y que era operada en el municipio sampetrino.

La movilización del domingo comenzó desde la madrugada sobre la avenida Gómez Morín.

Los uniformados de las Fuerzas Armadas instalaron puntos de control sobre la arteria y restringieron la circulación en dirección norte, descendiendo de Chipinque.

EH MARCA DE AGUA (4).jpg

La Policía municipal tuvo que implementar un carril de contraflujo desde el cruce con Privada Uxmal hasta Janitzio, quedando en medio la vivienda investigada. 

Así, el resguardo se extendió en un perímetro de poco más de un kilómetro. Al menos una decena de camionetas de la Marina formaron parte del operativo.

EH MARCA DE AGUA (7).jpg

Para las 12:00 del mediodía, los elementos continuaban a la espera de que la FGR ingresara a requisar.

Sin embargo, algunos de los vehículos estacionados al exterior, presumiblemente propiedad de los investigados, se encontraban con las cajuelas abiertas.

Se suma a despliegues similares realizados durante este fin de semana

El sábado se registraron otros dos despliegues similares: uno en la colonia Portal del Huajuco, al sur de Monterrey; y otro en Colinas de San Jerónimo, también en territorio regio.

De manera oficial, la Fiscalía General de República no detalló los motivos ni resultados de las incursiones.

No obstante, una fuente explicó que estarían relacionados y ejecutados por personal federal no destacamentado en Nuevo León, sino que fue enviado desde la Ciudad de México.

EH MARCA DE AGUA (5).jpg

El sábado, durante el operativo en Portal del Huajuco, las autoridades federales decomisaron además jaulas con felinos exóticos, según se dijo extraoficialmente.

Más tarde, en la movilización de Colinas de San Jerónimo, se cateó una bodega.

En las tres intervenciones del fin de semana no se reveló oficialmente si hubo personas detenidas.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_5e9f79934a
Coahuila niega operativos con agencias de Estados Unidos
aerolineas_pierden_vuelo_enfrentan_alza_precio_combustible_76217fcacd
Aerolíneas pierden vuelo; enfrentan alza de 56% en combustible
Servicios_Publicos_Guadalupe_b0c8d3f14e
Guadalupe reporta saldo blanco tras intensas lluvias
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_74f4c1f4be
Hallan seis cuerpos dentro de vagón de tren en Texas
IMG_3255_cc731774aa
Construye Monterrey vías alternas hacia Paseo de los Leones
Whats_App_Image_2026_05_10_at_11_27_11_PM_1_45d47b19ac
Guerra ‘golpea’ a EUA y Europa: encabezan aumentos en gasolina
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
publicidad
×