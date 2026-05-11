Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Nuevo León

Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL

Omar García Harfuch informó que detuvieron en Nuevo León a José Antonio 'N', identificado como presunto líder de una célula afín al Cártel del Noroeste

  • 11
  • Mayo
    2026

Durante los cateos ejecutados el fin de semana en diversos puntos de Nuevo León, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República detuvieron a un líder criminal presuntamente ligado con recursos de procedencia ilícita y tráfico de hidrocarburo.

Se trata de José Antonio “N”, señalado por las autoridades como presunto líder de una célula criminal afín al Cártel del Noroeste.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que las acciones se realizaron mediante cuatro órdenes de cateo ejecutadas en distintos puntos del estado.

Desde el sábado empezaron las movilizaciones, particularmente en los exclusivos sectores de Portal de Huajuco, al sur de Monterrey y en Colinas de San Jerónimo, al poniente de la capital.

Ayer domingo el despliegue se extendió a Valle de San Ángel, en San Pedro, hasta una vivienda que autoridades locales ligaron con un hombre llamado Roberto Blanco Cantú, alías “El Brown” o “El Señor de los Buques”, pero fuentes federales le dicen a El Horizonte que la propiedad ya es ocupada por un hombre llamado Jesse Uresti el cual no fue detenido.

La fuente abundó que Uresti es el ocupante actual de esa vivienda, pero no iban por él, sólo iban a verificar sus operaciones.

Cabe señalar que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

nl-harfuch-detenido.jpeg

Por su parte, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance de las operaciones de la célula delictiva y la posible participación de más personas relacionadas con estos hechos.

Investigación surgió tras aseguramiento en Tamaulipas

De acuerdo con el funcionario federal, los operativos son resultado de trabajos de inteligencia derivados del aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

Las investigaciones permitieron ubicar a una célula presuntamente vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

“Como resultado, fue detenido José Antonio ‘N’, identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste”, informó García Harfuch a través de redes sociales.

Durante las acciones también fue detenida una mujer cuya identidad no fue revelada por las autoridades federales.

Además de las capturas, los elementos participantes realizaron el aseguramiento de armas, vehículos y otros objetos presuntamente relacionados con actividades criminales.

Aseguran armas, droga y animales exóticos

En los cateos fueron decomisadas 10 armas de fuego, diversas dosis de droga, once vehículos y seis motocicletas.

Asimismo, las autoridades aseguraron equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el resguardo de siete tigres, encontrados en los inmuebles intervenidos.

Hasta el momento no se ha informado el estado de los animales ni el sitio al que fueron trasladados.

En total, añadieron las autoridades, los cateos fueron dos en Monterrey, uno en San Pedro, y otro más en Allende.

Una fuente detalló que no se utilizaron elementos destacamentados en Nuevo León, sino que llegaron desde la Ciudad de México.

Con información de David Cázares.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_05_12_T131916_880_daa1eae237
Clara Luz busca candidatura a gubernatura de Nuevo León en 2027
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
EH_CONTEXTO_38_5b6d804267
Clases en Nuevo León terminarán el 8 de julio: Samuel García
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2026_05_12_T131916_880_daa1eae237
Clara Luz busca candidatura a gubernatura de Nuevo León en 2027
99bbe3b0_3b66_4ece_8c49_64505f51b05a_f68e04f5fc
A 46 años, Ramos Arizpe crece entre tradición e industria
jamiroquai_arena_monterrey_3e9337d74f
Jamiroquai vuelve a México con concierto en Arena Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
publicidad
×