Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL

Durante los cateos ejecutados el fin de semana en diversos puntos de Nuevo León, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República detuvieron a un líder criminal presuntamente ligado con recursos de procedencia ilícita y tráfico de hidrocarburo.

Se trata de José Antonio “N”, señalado por las autoridades como presunto líder de una célula criminal afín al Cártel del Noroeste.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que las acciones se realizaron mediante cuatro órdenes de cateo ejecutadas en distintos puntos del estado.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

Desde el sábado empezaron las movilizaciones, particularmente en los exclusivos sectores de Portal de Huajuco, al sur de Monterrey y en Colinas de San Jerónimo, al poniente de la capital.

Ayer domingo el despliegue se extendió a Valle de San Ángel, en San Pedro, hasta una vivienda que autoridades locales ligaron con un hombre llamado Roberto Blanco Cantú, alías “El Brown” o “El Señor de los Buques”, pero fuentes federales le dicen a El Horizonte que la propiedad ya es ocupada por un hombre llamado Jesse Uresti el cual no fue detenido.

La fuente abundó que Uresti es el ocupante actual de esa vivienda, pero no iban por él, sólo iban a verificar sus operaciones.

Cabe señalar que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance de las operaciones de la célula delictiva y la posible participación de más personas relacionadas con estos hechos.

Investigación surgió tras aseguramiento en Tamaulipas

De acuerdo con el funcionario federal, los operativos son resultado de trabajos de inteligencia derivados del aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

Las investigaciones permitieron ubicar a una célula presuntamente vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

“Como resultado, fue detenido José Antonio ‘N’, identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste”, informó García Harfuch a través de redes sociales.

Durante las acciones también fue detenida una mujer cuya identidad no fue revelada por las autoridades federales.

Además de las capturas, los elementos participantes realizaron el aseguramiento de armas, vehículos y otros objetos presuntamente relacionados con actividades criminales.

Aseguran armas, droga y animales exóticos

En los cateos fueron decomisadas 10 armas de fuego, diversas dosis de droga, once vehículos y seis motocicletas.

Asimismo, las autoridades aseguraron equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el resguardo de siete tigres, encontrados en los inmuebles intervenidos.

Hasta el momento no se ha informado el estado de los animales ni el sitio al que fueron trasladados.

En total, añadieron las autoridades, los cateos fueron dos en Monterrey, uno en San Pedro, y otro más en Allende.

Una fuente detalló que no se utilizaron elementos destacamentados en Nuevo León, sino que llegaron desde la Ciudad de México.

Con información de David Cázares.

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