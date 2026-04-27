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Nuevo León

Concluyen 'Mercado Hecho en Nuevo León' con 12 mil asistentes

Este mercado se consolidó como un espacio entre emprendedores, empresas, instituciones y gobierno, al  generar oportunidades reales de crecimiento

  • 27
  • Abril
    2026

Con una asistencia de más de 12 mil personas, el Mercado Hecho en Nuevo León concluyó con éxito su edición "Ponte Nuevo, Ponte Mundial". 

Más de 200 emprendedores contaron con la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, además de acceder a capacitacionesasesorías y servicios que fortalecen la competitividad de sus negocios.

En el evento, la titular de Amar a Nuevo LeónMariana Rodríguez, impartió la conferencia "De emprendedora a emprendedor”, donde compartió sus experiencias personales. También destacó que los errores forman parte del aprendizaje y compartió pasos clave para iniciar un negocio.

Asimismo, subrayó que el éxito es resultado de la disciplina diaria y no de logros inmediatos.

Economía destaca talento y creatividad de emprendedores

De acuerdo con la titular de la Secretaría de EconomíaBetsabé Rocha, entre los emprendedores destaca el talento y creatividad para competir a nivel internacional.

“Este mercado confirma que en Nuevo León hay talento, creatividad y capacidad para crecer y competir a nivel global.

Estamos construyendo las condiciones para que nuestras mipymes aprovechen la derrama económica que generará el Mundial y se consoliden como protagonistas del desarrollo económico del Estado."

Este mercado se consolidó como un espacio de vinculación entre emprendedoresempresas, instituciones y gobierno, al generar oportunidades reales de crecimiento.

 

 


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