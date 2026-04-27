Samuel suma a más de 90 empresas a 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Faltando 45 días para el arranque del Mundial de Futbol FIFA en tierras regias, más empresas siguen "alineándose” en la cancha de Nuevo León y se suman a "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", estrategia con la que la Iniciativa Privada ayuda a la entidad a mejorar la infraestructura rumbo a la máxima fiesta futbolera.

El gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentaron a las 10 razones sociales de la Décima Alineación, y con ellas, en total, ya son 93 empresas que se suman a esta causa de mejoramiento urbano.

En el evento de alineación, en la Nave Lewis del Parque Fundidora, Rodríguez Cantú agradeció a las empresas y resaltó el espíritu emprendedor de Nuevo León.

"Las grandes obras no se levantan solas, se levantan cuando las voluntades se suman, cuando cada quien aporta lo que mejor sabe hacer"

Y así como en la extinta Fundidora se fundía el acero, dijo, así ahora en Nuevo León se funde algo muy fuerte.

"Estamos fundiendo la voluntad del gobierno, de empresas, de instituciones y de miles de personas que quieren construir un mejor Nuevo León"

El gobernador reconoció a las empresas ya que su ayuda perdurará como legado, una vez que el Mundial termine.

"Porque además de que pagan impuestos dicen: ¿Qué más, góber? ¿un parque?, yo lo adopto, ¿quieres pintar un mural?, yo pongo la lana, ¿seguridad, conectar alguna cámara, te arreglo una avenida? Ésas empresas me están ayudando a cerrar la pinza, si me permiten la expresión, porque ya el gobierno está cumpliendo con seguridad, agua, servicios, y luego las empresas dicen: '¿En qué más ayudamos?, oye, ayúdame a arbolar, ayúdame con bancas, bebederos, parques, canchas, pintar escuelas, muros, murales, columnas'", refirió.

El mandatario adelantó que está preparando con los alcaldes un programa masivo de pavimentación en el Corredor FIFA.

¿Qué empresas se sumaron?

Las diez empresas que se sumaron este lunes a "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" son:

1. Carnes Finas San Juan, con inversión de 2.5 millones de pesos en acciones de voluntariado y movilidad.

2. Coaching & Business, con 1.7 millones de pesos para capacitación para emprendedores y difusión en medios digitales.

3. GILSA, con la creación de un mural en la avenida Constitución.

4. CYDSA, con la participación de una leyenda del fútbol, que hará activaciones de Mundialeón en barrios estratégicos.

5. GP Vivienda, con la revitalización de espacios públicos, con intervenciones integrales para mejorar la imagen urbana.

6. Polaris, con la sostenibilidad a través de huertos escolares, brigadas de limpieza y la campaña de reciclaje.

7. Forta Color, con la donación de pintura para la intervención de polígonos FIFA.

8. Merco, con la adopción de un parque que rehabilitará para uso comunitario.

9. Prodensa, con acciones de voluntariado para rehabilitar escuelas dentro del polígono FIFA.

10. Coparmex impulsará la empleabilidad mediante bolsa de trabajo para negocios durante y después del Mundial.

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