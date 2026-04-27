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Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026

La decisión se da a días del inicio de la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los ajustes más significativos en la conformación del equipo nacional.

  • 27
  • Abril
    2026

Carlos ‘Charly’ Rodríguez quedó fuera del proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026, en una decisión que sacude el panorama de la Selección Mexicana en la recta final hacia el torneo.

De acuerdo con reportes, el mediocampista de Cruz Azul no forma parte de los planes del técnico Javier Aguirre, quien perfila su lista definitiva con ajustes clave en el mediocampo.

¿Por qué Charly Rodríguez quedó fuera del proyecto?

La decisión responde a una reestructuración en la plantilla, donde el cuerpo técnico busca variantes que se adapten mejor al sistema de juego previsto para el Mundial.

En meses recientes, el desempeño del futbolista había sido objeto de análisis y críticas, especialmente por no consolidar su nivel en selección como lo ha hecho a nivel de clubes.

charly rodriguez fuera del mundial

¿Quiénes ganan lugar rumbo al Mundial 2026?

El ajuste en la convocatoria abre espacio a otros perfiles en el mediocampo, en medio de una fuerte competencia interna por asegurar un lugar en la lista final.

Incluso, versiones apuntan a que movimientos estratégicos dentro del equipo habrían influido en la decisión, priorizando jugadores con características distintas para el esquema del técnico.

Un golpe en la recta final del proceso

La ausencia de Rodríguez representa un giro importante, considerando que formó parte de procesos anteriores y acumuló experiencia internacional desde su debut en 2019.

La decisión ocurre a pocos meses del arranque del Mundial, lo que marca uno de los recortes más relevantes en la construcción del equipo nacional.


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