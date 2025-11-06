Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T114734_569_205aa2c131
Nuevo León

Condena IMSS asesinato de trabajador en Monterrey

Policías de Fuerza Civil y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron el área para realizar las labores correspondientes

  • 06
  • Noviembre
    2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social condena la muerte de un trabajador y manifiesta solidaridad con familiares y amigos.

Por medio de un comunicado, el IMSS informó que coadyuvará con las autoridades e instancias respectivas para las investigaciones correspondientes a que haya lugar, para el esclarecimiento del suceso.

Captura de pantalla 2025-11-06 114149.png

Ejecutan a hombre en Monterrey

De varios balazos, un hombre fue ejecutado en el interior de un automóvil en la colonia Nuevo Repueblo este jueves.

Los hechos que originaron una fuerte movilización de efectivos estatales y de Protección Civil ocurrieron cerca de las ocho de la mañana. La víctima, un hombre joven fue atacado sobre la calle Privada Ayutla, entre Durango y Plan de Ayutla Los rescatistas que llegaron al sitio reportaron que el hombre ya se encontraba sin vida al momento de la revisión médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima pero se reveló que viste un pantalón de mezclilla azul y una playera en color verde. Las autoridades mantienen cerradas las calles para que se inicien las averiguaciones en torno a la muerte de este hombre.

Policías de Fuerza Civil en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron el área y resguardaron las evidencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_72_bc51b28fe3
Fiscalía investiga homicidio de trabajador del IMSS
INFO_7_UNA_FOTO_71_d3d30477f9
Protestan con ataúdes en casa de directivo de seguros
INFO_7_UNA_FOTO_1_36ac0b48c6
Capacitan en primeros auxilios a mil 500 en Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_15_36_PM_1_526d648746
Ruptura de compuertas en Anzaldúas agrava desabasto en Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_06_at_4_01_25_PM_ec8129fa3d
Ruta Saltillo–Ramos: pasajeros exigen retirar camiones viejos
tamaulipas_desaprecida_1_22ac155c95
Fiscal estatal da avances sobre muerte de familia en Reynosa
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×