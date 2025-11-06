Condena IMSS asesinato de trabajador en Monterrey

El Instituto Mexicano del Seguro Social condena la muerte de un trabajador y manifiesta solidaridad con familiares y amigos.

Por medio de un comunicado, el IMSS informó que coadyuvará con las autoridades e instancias respectivas para las investigaciones correspondientes a que haya lugar, para el esclarecimiento del suceso.

Ejecutan a hombre en Monterrey

De varios balazos, un hombre fue ejecutado en el interior de un automóvil en la colonia Nuevo Repueblo este jueves.

Los hechos que originaron una fuerte movilización de efectivos estatales y de Protección Civil ocurrieron cerca de las ocho de la mañana. La víctima, un hombre joven fue atacado sobre la calle Privada Ayutla, entre Durango y Plan de Ayutla Los rescatistas que llegaron al sitio reportaron que el hombre ya se encontraba sin vida al momento de la revisión médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima pero se reveló que viste un pantalón de mezclilla azul y una playera en color verde. Las autoridades mantienen cerradas las calles para que se inicien las averiguaciones en torno a la muerte de este hombre.

Policías de Fuerza Civil en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron el área y resguardaron las evidencias.

