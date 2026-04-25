Javier Milei condena el 'nuevo intento de asesinato' contra Trump

El presidente argentino, Javier Milei, repudió este sábado lo que consideró como un "nuevo intento de asesinato" contra el presidente estadounidense Donald Trump.

Esto sucedió después de que se produjera un tiroteo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

"La presidencia argentina publicó en sus redes sociales que la oficina del presidente condena con firmeza el nuevo intento de asesinato que sufrió Donald J. Trump, el cuarto desde su retorno a la Casa Blanca".

El Gobierno argentino se mostró complacido porque el asaltante fue apresado "antes de que tuviera la oportunidad de llevar a cabo su atentado y asesinar a alguien" y porque Trump, su esposa y los demás presentes en el acontecimiento permanecieron ilesos.

"El presidente Javier G. Milei, agregó el comunicado, condena con fervor la retórica violenta de la izquierda en todo el mundo que fomenta este tipo de asaltos".

Después del tiroteo, Trump afirmó en una conferencia de prensa que el tirador "estaba muy lejos" de acercarse a él y dijo que era "un loco" que probablemente no habría podido entrar al gran salón donde estaba.

El presidente agregó que el Servicio Secreto interceptó y arrestó al agresor tras dispararle a un agente, quien no sufrió lesiones graves gracias a su chaleco antibalas. El director del FBI, Kash Patel, informó que el sospechoso llevaba un arma larga.

Trump fue a la cena de este sábado, que fue la primera del grupo de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió como presidente.

Había boicoteado estos eventos durante su primer mandato y en 2025, cuando volvió a la Casa Blanca después de las elecciones de noviembre del 2024.

Comentarios