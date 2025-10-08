Cerrar X
Nuevo León

Crecen 8% exportaciones de autos en Nuevo León en 2025

Autoridades estatales destacaron la fortaleza de la industria automotriz local, que también reportó un alza de 8.5% en producción

  • 08
  • Octubre
    2025

En medio de una ligera contracción del mercado automotriz nacional, Nuevo León destacó como uno de los estados más dinámicos del país al registrar un crecimiento del 8% en exportaciones de vehículos ligeros durante los primeros nueve meses de 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado exportó 161 mil 195 unidades entre enero y septiembre, frente a las 149 mil 231 reportadas en el mismo periodo de 2024.

En contraste, a nivel nacional las exportaciones de vehículos ligeros disminuyeron 0.3% en septiembre y 0.9% en el acumulado anual.

DSC04154.jpg

Por su parte, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, señaló que el incremento refleja la fortaleza productiva y el compromiso del sector automotriz local, aun en un entorno global desafiante.

“Estas cifras reflejan la capacidad de la industria automotriz de Nuevo León para mantener un crecimiento sostenido. Seguimos demostrando que la calidad y la eficiencia de lo hecho en nuestro estado son reconocidas a nivel internacional”, afirmó Rocha.

La funcionaria agregó que el comportamiento positivo del estado contrasta con la tendencia nacional, consolidando a Nuevo León como referente en competitividad y exportación automotriz.

“Mientras el país presenta una ligera disminución, Nuevo León consolida su crecimiento económico, lo que reafirma la integración de nuestras cadenas de valor”, añadió.

Además del aumento en exportaciones, la producción de vehículos ligeros en Nuevo León creció 8.5% en el mismo periodo, impulsada por la capacidad operativa de las plantas instaladas en la entidad.

Por otra parte, solo en septiembre de 2025, la producción aumentó 3.7% respecto al mismo mes del año anterior, una cifra que refleja la estabilidad del sector manufacturero y su capacidad para atender la demanda internacional.

En cambio, en México, la producción automotriz disminuyó 6.1% en septiembre y presentó una contracción acumulada de 0.3% entre enero y septiembre.


