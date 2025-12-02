Cerrar X
Nuevo León

Decomisan en Pesquería 19 kilos de pirotecnia clandestina

La policía decomisó 19 kg de artificios con pólvora en la colonia Colinas de Santa Engracia durante el 'Operativo Centinela'

  • 02
  • Diciembre
    2025

En respuesta a la trágica explosión ocurrida el pasado 28 de noviembre en la colonia Los Olmos, que dejó un saldo de cuatro fallecidos y más de 80 viviendas dañadas por pirotecnia ilegal, la Policía de Pesquería intensificó los operativos de prevención y vigilancia en el municipio.

Como resultado de estas acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería lograron el decomiso de aproximadamente 19 kilogramos de artificios con pólvora, presuntamente pirotecnia prohibida.

La incautación se llevó a cabo en la calle Santa Mariana de la colonia Colinas de Santa Engracia, como parte de las acciones del "Operativo Centinela".

Dentro del material decomisado se encontraron diversos tipos de cohetes y juegos pirotécnicos que están prohibidos conforme a lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería informó que el material asegurado fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Estos operativos buscan mitigar los riesgos asociados al almacenamiento y uso ilegal de pirotecnia, especialmente tras la reciente tragedia que puso en evidencia el peligro de almacenar pólvora ilegal en zonas habitacionales.


Comentarios

