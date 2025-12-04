Podcast
Nuevo León

Decomisan más de una tonelada de pirotecnia en Guadalupe

El aseguramiento de los artefactos explosivos se realizó tras un operativo encabezado por autoridades municipales, derivado de denuncias anónimas

  • 04
  • Diciembre
    2025

Elementos de la policía de Guadalupe, junto a protección civil y otras corporaciones de seguridad, lograron el decomiso de más de una tonelada de pirotecnia en dos puntos distintos del municipio.

El aseguramiento de los artefactos explosivos se realizó tras un operativo encabezado por autoridades municipales, derivado de denuncias anónimas que llegaron al C4 municipal.

Uno de los decomisos tuvo lugar en la colonia Jardines de Casa Blanca, donde se aseguraron 20 kilos de pirotecnia. El segundo ocurrió en una bodega ubicada en la colonia Guadalupe Victoria.

“A todo el material, se le dará trámite correspondiente para su debida resolución conforme a los protocolos de Protección Civil”, afirmó el secretario de Seguridad Municipal, Alfredo Fabela.

IMG_3408.jpeg

Fabela Pacheco aseguró que en ambos operativos no tuvieron incidentes y no se reportaron personas detenidas, ya que la pirotecnia fue entregada voluntariamente.

Asimismo, el secretario de Seguridad señaló que toda persona que entregue la pirotecnia de manera voluntaria podrá llegar a un acuerdo legal.

“Vamos a manejarlo con el jurídico. Creanme que vamos a estar en las mejores condiciones para que no haya repercusiones legales. La finalidad es proteger la integridad de la ciudadanía”, comentó.

Además, pidió a la ciudadanía denunciar a todo aquel que venda o tenga en su posesión pirotecnia debido al alto riesgo que representa.

“Sí saben de algún lugar donde se crea o se piense que se vende pirotecnia denuncien al 911, de manera confidencial o como gusten hacerlo”, finalizó.

Estos operativos continuarán realizándose en el municipio para evitar situaciones de riesgo.


