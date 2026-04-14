¡Golpe colchonero! Atlético de Madrid elimina al Barça de UCL

El Atlético de Madrid logró vencer este martes al Barcelona, luego de culminar el marcador global con un 3-2 en la vuelta de los cuartos de Final de Liga de Campeones de la UEFA, disputado en el Estadio Metropolitano.

En la casa de los "colchoneros", la esperanza del Barcelona creció con la primera anotación del equipo a cargo de Lamine Yamal al minuto 4.

Después, esta brecha se agrandó cuando Fernan Torres concretó el segundo gol después de 20 minutos.

Sin embargo, la pizarra se concretó en el minuto 31, cuando Ademola Lookman abrió el marcador para el Atlético de Madrid.

Aunque se logró tener un tercer gol por parte del Barcelona, este fue anulado por fuera de juego, lo que terminó de sepultar al equipo de Lewandowski.

El equipo del "Cholo" Simione logró consolidar la victoria, a pesar de que este partido de vuelta lo perdieron con dos goles en contra. Este mismo suceso ocurrió en los octavos de final, luego de que fueron derrotados por el Tottenham con un 3-2, pero con un marcador global de 7-5.

Ante esta victoria, el capital Koke Resurrección se mostró feliz pero aseguró que la victoria fue justa para todos.

"Contentísimo. Eliminar al Barcelona, con el nivel que tienen estos jugadores... Hicimos un partidazo en Barcelona, hoy el principio nos ha costado mucho y el equipo ha sabido sobreponerse. Somos justos vencedores de la eliminatoria. El esfuerzo de todo el equipo era importantísimo para pasar"

Ahora el equipo rojiblanco se encuentra en la espera de rival, que podría ser el Arsenal o Sporting de Lisboa, quienes disputarán su partido el próximo 15 de abril a las 13:00 horas.

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