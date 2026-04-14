Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Folklore_1_11fc665e13
Nuevo León

Nuevo León celebra el Día Mundial del Arte con agenda cultural

Exposiciones, cine, música y danza formarán parte de las actividades en distintos espacios culturales del estado este 15 de abril

  • 14
  • Abril
    2026

Con una amplia oferta de actividades artísticas, Nuevo León se sumará a la conmemoración del Día Mundial del Arte este 15 de abril, a través de iniciativas impulsadas por la Secretaría de Cultura de Nuevo León y CONARTE.

La jornada incluirá exposiciones, recorridos guiados, música, cine internacional y presentaciones de danza en distintos espacios culturales de la entidad.

Una celebración con raíces históricas

El Día Mundial del Arte fue instituido en 2019 por la UNESCO para conmemorar el nacimiento de Leonardo da Vinci, figura clave del Renacimiento y símbolo de la creatividad multidisciplinaria.

La secretaria de Cultura estatal, Melissa Segura Guerrero, destacó que esta fecha busca acercar a la población al arte como herramienta de expresión, transformación y crecimiento social.

DiaDelArte.png

El Centro de las Artes albergará diversas exposiciones, entre ellas Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025, que recorre más de un siglo de creación artística en el estado.

También destacan Rastros indiciales, de los artistas Renard y Alejandro Zertuche, y Herejes, con la participación de 19 integrantes del colectivo Fotógrafas de México.

Del 15 al 19 de abril se ofrecerán recorridos con mediación gratuitos de 10:00 a 17:00 horas.
Fotografía, talleres y actividades familiares

La Fototeca Nuevo León presenta la exposición Más allá de la alteración, de la artista Perla Tamez, quien además impartirá un recorrido-taller el 18 de abril.

DiaDelArte3.png

Para el público infantil, Niños CONARTE ofrece espacios de sensibilización artística y la muestra Las otras tintas. Un viaje.

Cine, música y danza

La Cineteca de Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa proyectará la retrospectiva Desde Finlandia con amor. Todo Kaurismäki, dedicada al cineasta finlandés Aki Kaurismäki.

Lee aquí la nota completa: El universo de Kaurismäki llega a la Cineteca Nuevo León

En música, la Casa de la Cultura de Nuevo León será sede del cierre de los Miércoles Musicales con la presentación de “Nahui Ollin”.

Asimismo, el domingo 19 de abril se presentará el espectáculo Fandangos de norte, sur y centro, a cargo del Grupo Folklórico Fandangos de México, en el Teatro de la Ciudad.

Fandangos.png

El LABNL y las Esferas Culturales también se suman con actividades en sus horarios habituales, dirigidas a públicos de todas las edades.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_50_18fb9dc1bc
Caída de granizo se presenta al sur de Monterrey
IMG_0825_f344653193
Gobernador reconoce a campeones del World Challenge 2026
EH_FALLECIMIENTO_18_ee70d17e2a
Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí y actriz de ‘Quinceañera’
publicidad

Últimas Noticias

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA en México reporta caída del 35% en sobredosis
acusan_messi_incumplimiento_contrato_496fe7bdaf
Acusan a Messi de incumplir contrato de $7 millones por ausencia
INFO_7_VERTICAL_50_18fb9dc1bc
Caída de granizo se presenta al sur de Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
publicidad
×