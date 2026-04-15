Aseguran droga y detienen a más de 50 en Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó el aseguramiento de entre 22 y 24 kilogramos de droga, la ejecución de 39 cateos y la detención de al menos 50 a 55 personas en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año, como parte de una estrategia enfocada en combatir el narcomenudeo y otros delitos prioritarios, informó Everardo Lazo Chapa, delegado regional.

El funcionario explicó que estos resultados derivan de operativos coordinados entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, tras reuniones periódicas de la Mesa de la Paz, donde participan autoridades estatales, federales y municipales para fortalecer la seguridad en las regiones Centro-Desierto y Laguna.

Indicó que, aunque la región se mantiene como una zona relativamente tranquila, existe especial atención en delitos como robo, violencia familiar y, principalmente, narcomenudeo, por instrucciones del fiscal general Federico Fernández, quien ha priorizado la disminución en la distribución de drogas.

Refuerzan coordinación en seguridad en Región Centro-Desierto

Lazo Chapa detalló que recientemente se llevó a cabo una reunión en la que participaron alcaldes de distintos municipios, incluyendo autoridades de la región Laguna, con el objetivo de fortalecer la coordinación operativa y establecer estrategias conjuntas ante posibles incidentes.

Señaló que en estos encuentros se definen acciones para mantener la vigilancia y la respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo, mediante la colaboración de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía y las policías municipales bajo el esquema de mando único.

El delegado destacó que, en comparación con el año pasado, cuando se realizaron 43 cateos en total, en el presente año ya se alcanzan 39 intervenciones, lo que refleja un incremento en la actividad operativa durante el primer trimestre.

Detectan cámaras “parásito” y aseguran armas de fuego

Como parte de los operativos, el funcionario informó que se han asegurado alrededor de 12 cámaras denominadas “parásito”, utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de corporaciones de seguridad en zonas donde se realizan actividades ilícitas.

Explicó que estos dispositivos han sido localizados en fachadas de domicilios, partes traseras de viviendas y postes cercanos a puntos de venta de droga en municipios como Monclova, Frontera y Castaños, lo que evidencia prácticas de vigilancia por parte de quienes participan en estas actividades.

Asimismo, señaló que durante los cateos también se han decomisado armas de fuego y cartuchos útiles, con un total aproximado de siete armas aseguradas, muchas de ellas consideradas de uso exclusivo del Ejército por su calibre.

Inteligencia y cateos, claves para prevenir delitos

El delegado subrayó que las acciones de la Fiscalía se basan en labores de inteligencia desarrolladas por la Policía de Investigación y corporaciones estatales, lo que permite solicitar órdenes de cateo ante autoridades judiciales para intervenir en domicilios vinculados a actividades ilícitas.

Añadió que estas acciones buscan no solo decomisar drogas, sino también prevenir delitos de mayor impacto como la extorsión o el fortalecimiento de grupos delictivos mediante el acceso a armamento.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre instituciones de seguridad se mantendrá como eje central de la estrategia, con el objetivo de preservar la tranquilidad en la Región Centro de Coahuila y reducir la incidencia delictiva en los municipios que la integran.

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