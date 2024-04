Desmiente Adrián de la Garza acusaciones de MC en su contra

En respuesta a las acusaciones que hizo Movimiento Ciudadano al candidato Adrian de la Garza por presuntos actos de corrupción en su periodo como alcalde de Monterrey, de la Garza confirma que es totalmente falso.

El candidato a la alcaldía de Monterrey de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, resaltó que las acusaciones que MC hace en su contra son parte de la guerra sucia del partido, ya que no presentaron ninguna prueba que lo involucrara, además de mencionar que no está y no estará amparado.

''Lo que les puedo decir es que es falso todo, no presentan ninguna prueba, yo no estoy amparado, nunca me he amparado, ahí están las autoridades, hubieran denunciado si en realidad fuera cierto todo esto, hubieran denunciado en su momento'', comentó de la Garza.

Durante un recorrido de campaña en la Colonia Gloria Mendiola en el municipio de Monterrey, el candidato resaltó los temas que trabajará para ayudar a los habitantes de las diferentes colonias del municipio, resaltando la seguridad para disminuir los altos índices de violencia que se presentan en la región.

''Presenté mi propuesta de seguridad llamada 'Escudo', donde estamos planteando la seguridad para todo Monterrey y la guardia auxiliar de Monterrey va a hacer un trabajo muy importante en esta área'', resaltó.

Comentarios