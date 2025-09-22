Cerrar X
Nuevo León

Desmiente Conagua quinto desfogue de la presa La Boca

La dependencia aclaró que no se ha realizado ningún desfogue desde el 15 de septiembre y que los movimientos actuales corresponden a trabajos de mantenimiento

  • 22
  • Septiembre
    2025

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este lunes 22 de septiembre que la información sobre un quinto desfogue de la presa La Boca es falsa.

La dependencia explicó que no se ha realizado ningún desfogue desde el pasado 15 de septiembre de 2025.

Según el Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), las maniobras recientes en la presa se realizan para desazolvar la infraestructura a través de la obra de toma baja.

Esto podría haber generado confusión y ser interpretado erróneamente como un desfogue.

Por otra parte, enfatizó que la operación hidráulica de la presa sigue un protocolo riguroso y se mantiene bajo monitoreo permanente, con el objetivo de emitir los avisos pertinentes a las autoridades de Protección Civil y a la ciudadanía, garantizando la seguridad de la población.


