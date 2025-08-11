Desmiente Conagua riesgo en abasto de agua en Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió un posible riesgo en el suministro de agua potable para las ciudades fronterizas de Tamaulipas, así como la inminencia de un trasvase desde presas de Nuevo León hacia ese estado.

En un comunicado, la dependencia afirmó que es falso el desabasto y en un reporte enviado este mismo 10 de agosto se observa que la mayoría de las presas, tanto de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se encuentran arriba del 70% del llenado.

“Es falso que el agua para uso público esté comprometida. El agua potable para consumo humano está garantizada al 100% en todas las ciudades fronterizas.

“Debido a las lluvias de esta temporada, han aumentado los niveles del agua de las presas internacionales, los cuales están por encima de los de abril de este año”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la Conagua, las recientes lluvias han favorecido el incremento en los niveles de almacenamiento de las presas internacionales La Amistad y Falcón, las cuales se encuentran por encima de los niveles registrados en abril de este año, lo que contribuye a la estabilidad en el suministro.

En cuanto al tema del trasvase de agua entre Nuevo León y Tamaulipas, la institución aclaró que no existe actualmente una instrucción para realizarlo desde la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez. “Es falso que en este momento se pretenda realizar un trasvase de la presa El Cuchillo (Nuevo León) a la Marte R. Gómez (Tamaulipas). El acuerdo de 1996 entre ambos estados establece que es hasta el mes de octubre cuando se podría determinar si se realiza o no un trasvase entre dichas presas”, agregaron.

La dependencia federal subrayó que mantendrá un trabajo coordinado con autoridades estatales, municipales y con la comunidad, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica y una administración responsable del recurso.

Actualmente, las presas de Nuevo León tienen un llenado aceptable, ya que la presa El Cuchillo está en un 73.82% de llenado, mientras que La Boca está en 91.69% y Cerro Prieto tiene 92.72% de almacenamiento.

En un reporte del 4 de julio de la Conagua, la capacidad de la presa Marte R. Gómez es de 682.63 millones de metros cúbicos al 86% de su capacidad.

"Conagua reafirma su compromiso con una gestión responsable del agua y la seguridad hídrica, por lo que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estatales y locales, así como con la comunidad, para mantener la correcta administración de las aguas nacionales", finalizó.

Comentarios