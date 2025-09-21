Detectan en NL el primer caso de gusano barrenador

Este domingo el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo (GBN) en Nuevo León, concretamente en Sabinas Hidalgo.

Este caso representa la detección más al norte registrada en el actual brote, lo que enciende las alertas sanitarias en la región.

De acuerdo con información preliminar, el animal afectado es una becerra de ocho meses, la cual había sido trasladada recientemente a un corral de engorda certificado en el estado desde el sur del país con casos activos de la plaga.

SENASICA informó que personal especializado ya se encuentra realizando acciones de supervisión en el área para contener el brote.

Entre las medidas preventivas se encuentran las revisiones en los corrales, muestreos en animales y la aplicación de tratamientos sanitarios para impedir que la plaga se disperse.

Este hallazgo cobra relevancia al tratarse de un municipio ubicado en un punto estratégico de tránsito ganadero hacia Estados Unidos.

Cabe recordar que la última detección se había dado el pasado 9 de julio en Veracruz, a más de 600 kilómetros de distancia, lo que hace que esta confirmación en Nuevo León sea un salto importante en el avance de la plaga y un desafío adicional para las autoridades sanitarias del país.

SENASICA tambien reiteró que continuará con el monitoreo en la zona y el despliegue de brigadas para vigilar posibles nuevos casos.

Asimismo, exhortó a los productores a reportar cualquier síntoma sospechoso en su ganado y a reforzar las medidas de prevención establecidas por la autoridad sanitaria.

