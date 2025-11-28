Detectan red de trata de menores en grupo de Facebook

Luego de que usuarios de Facebook alertaran sobre la existencia de un grupo privado denominado “La princesa de papá”, el cual contaba con más de 20 mil integrantes, autoridades estatales confirmaron que ya se realizaron acciones para desactivar su interconexión, al tiempo que continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

En dicho grupo se publicaban fotografías de niñas, niños y adolescentes acompañadas de descripciones como “sobrinas”, “hijas”, “hijastros” o “niñas conocidas”, además de comentarios que internautas catalogaron como inapropiados y sospechosos. Esta situación generó alarma entre usuarios de la red social, quienes comenzaron a denunciar públicamente el contenido del grupo.

El Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León Javier Flores confirmó que se trata de una red con vínculos en Centroamérica, la cual ya fue desarticulada en parte mediante la eliminación de su interconexión digital; sin embargo, aseguró que las investigaciones seguirán en curso.

Las alertas comenzaron a viralizarse a través de publicaciones en las que se señalaba que la mayoría de los integrantes del grupo afirmaba ser originaria de Monterrey.

La situación encendió las alarmas de padres, madres y tutores, quienes expresaron su preocupación por los riesgos que implica la exposición de menores de edad en plataformas digitales.

Usuarios que reportaron el caso coincidieron en que el contenido del grupo resultaba perturbador, por lo que hicieron un llamado a no compartir imágenes de menores sin supervisión o sin ajustes estrictos de privacidad en redes sociales.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que la Policía Cibernética se encuentra emitiendo recomendaciones permanentes a madres y padres de familia para reforzar la supervisión del uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, exhortó a los padres a dialogar con sus hijos sobre qué tipo de información o imágenes pueden subir a internet y con quiénes establecen contacto, a fin de prevenir cualquier delito.

“La Policía Cibernética trabaja en colaboración con Meta y con autoridades internacionales para identificar y, en su caso, dar de baja páginas o grupos que se encuentren realizando actividades irregulares o que pongan en riesgo a menores”, puntualizó el funcionario.

Las autoridades hicieron un llamado de atención para fortalecer las medidas de protección digital en los hogares.

Comentarios