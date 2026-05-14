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Coahuila

Detectan en Arteaga gusano barrenador en una cabra y un perro

El municipio confirmó la detección de los casos; Ana Karen Sánchez aseguró que ya se activaron protocolos en coordinación con SENASICA y el Gobierno de Coahuila

  • 14
  • Mayo
    2026

El municipio de Arteaga confirmó la detección de dos casos de gusano barrenador, uno en una cabra y otro en un perro doméstico, informó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien aseguró que ya se activaron protocolos sanitarios en coordinación con SENASICA y el Gobierno de Coahuila.

La edil explicó que el primer caso fue detectado en una cabra en el cañón de Nuncio Potrero, zona donde posteriormente se realizó un barrido sanitario entre comunidades rurales para revisar posibles afectaciones adicionales en ganado.

Además, este jueves por la mañana fue notificado un segundo caso en un perro doméstico ubicado en la cabecera municipal de Arteaga, el cual fue detectado por una veterinaria particular y ya recibió atención médica y curaciones correspondientes.

Ana Karen Sánchez señaló que, debido a la cercanía con Nuevo León —estado donde ya se habían detectado múltiples casos—, desde hace dos semanas comenzaron acciones preventivas e informativas con habitantes de comunidades rurales para alertar sobre la presencia del gusano barrenador y las medidas necesarias para evitar contagios.

Indicó que el municipio mantiene comunicación permanente con comisariados ejidales y productores para compartir información preventiva y detectar oportunamente heridas o síntomas en animales de sangre caliente, donde suele alojarse la larva transmisora.

La alcaldesa informó que en el cañón de Nuncio y Potrero continuará la liberación de moscas estériles como parte de la estrategia biológica para frenar la reproducción de la plaga.

También exhortó a la población a revisar constantemente a sus animales y acudir con veterinarios en caso de detectar heridas sospechosas, ya que el gusano barrenador puede afectar tanto a ganado como a mascotas.

Por otro lado, Sánchez Flores agregó que hasta el momento no existen reportes de afectaciones en nogales de Arteaga de gusano barrenador como los casos de Parras, aunque el municipio mantiene vigilancia permanente a través de la Dirección de Desarrollo Rural.

Finalmente, confirmó que los cuatro consultorios regionales del municipio ya cuentan con información y protocolos de atención relacionados con posibles casos vinculados a esta plaga.


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