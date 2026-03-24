Detiene Estado entrega de recursos a proyecto en Escobedo

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, respondió a los señalamientos del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, sobre presuntos retrasos en la entrega de recursos estatales, al asegurar que el Gobierno del Estado ha administrado parte del presupuesto, pero está a la espera de la comprobación del gasto antes de continuar con la asignación.

El funcionario explicó que en proyectos como el denominado “Triángulo de las Bermudas”, sí se han enviado recursos, sin embargo, estos no han sido debidamente comprobados en su aplicación.

“Se han mandado algunos recursos y no se ha comprobado que se han gastado precisamente en esta obra. Estamos esperando que envíen los comprobantes donde se ejecuta la obra para terminar de ejecutarla”, señaló.

Flores Serna indicó que el propio alcalde tiene conocimiento de la situación, aunque evitó entrar en confrontaciones públicas.

“No voy a caer en el juego de estar públicamente sacando trapos al sol, pero él sabe perfectamente qué es lo que falta por comprobarse”, expresó.

El secretario subrayó que el Estado mantiene disposición para continuar apoyando los proyectos municipales, pero dejó claro que no se comprometerán las finanzas públicas.

“Tenemos toda la disposición de seguir adelante, pero tiene que ser con responsabilidad financiera”, afirmó.

Asimismo, aclaró que los recursos ya estaban presupuestados dentro de un proyecto existente, por lo que descartó que se trate de una negativa reciente por parte del Estado.

“El dinero ya está ahí, es un proyecto que tiene tiempo, no es algo nuevo”, puntualizó.

Flores Serna también enfatizó que el Gobierno estatal no tiene la obligación de desarrollar proyectos municipales, y que su participación en este caso fue derivada de acuerdos en beneficio del municipio.

“El Estado no tiene responsabilidades de estarle haciendo proyectos al alcalde. Fue un acuerdo por el bien del municipio”, dijo.

Finalmente, advirtió que no se enviarán más recursos si no se garantiza la correcta aplicación de los ya entregados.

“Si se envía un recurso para una obra y se ejecuta en otra cosa o no se comprueba, no podemos seguir mandando más recursos. Sería una irresponsabilidad financiera y eso jamás va a pasar”, concluyó.

Las declaraciones surgen luego de que el alcalde de Escobedo denunciara retrasos e inconsistencias en la entrega de recursos estatales, aunque reconoció que la relación con el Gobierno del Estado se mantiene en términos institucionales.

Comentarios