Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro

Lo que parecía una transacción segura en un lugar público terminó en una amarga experiencia para la usuaria de TikTok, Fernanda Luján, quien denunció haber sido víctima de una presunta estafa tras intentar vender un reloj de lujo a través de redes sociales.

El pasado 17 de marzo, Luján acudió a una cita en el estacionamiento de un banco Banorte ubicado en Plaza 404, sobre la avenida Gómez Morín.

“Me estafaron por 95 mil pesos, el 17 de marzo en San Pedro en Gómez Morin. Yo quedé con esta persona que se llama César González”, señaló la mujer, mostrando los perfiles de Facebook del presunto comprador.

El objetivo era entregar un reloj Cartier Ballon Bleu que había ofertado en Facebook Marketplace por $100 mil pesos.

La víctima señaló directamente a un hombre identificado como César como el responsable del engaño.

Según relata Fernanda, el sujeto incluso tuvo el "descaro" de regatear el precio final, logrando que ella accediera a vendérselo en 95 mil pesos.

“Todavía tuvo el descaro de regatearme el precio. Le bajé 5 mil pesos, por eso son $95 mil pesos los que me estafaron”, indicó Luján.

"No desconfié por ser un lugar público y concurrido", explicó la afectada, quien confió en la aparente formalidad del trato dentro de una zona comercial de alto flujo.

El engaño del "depósito salvo buen cobro"

Tras concretar la venta, el sujeto entregó un comprobante de depósito.

Al notar que el saldo no se reflejaba de inmediato en su aplicación móvil, Luján consultó a la institución bancaria, donde le informaron que, al tratarse de un cheque, el movimiento podría tardar hasta 24 horas en procesarse.

Sin embargo, al cumplirse el plazo, el sistema bancario notificó una devolución por falta de fondos.

“Al salir me da un comprobante que había hecho un depósito y en mi banca no se reflejaba el movimiento. Marco al banco, me dicen que es normal, como es un cheque se va a reflejar en 24 horas.

Para ese momento, el presunto comprador ya había bloqueado a Fernanda de todas las vías de comunicación, consumando el robo del artículo de lujo.

“Al pasar las 24 hora. Se hizo una devolución porque el cheque no tiene fondos. Este tipo ya me había bloqueado”.

Hace un llamado a la prevención

Tras la pérdida de su valioso reloj, Luján decidió hacer pública su historia para evitar que otras personas caigan en el mismo "modus operandi".

Sus recomendaciones principales son en ninguna circunstancia aceptar pagos con documentos, ya que el depósito aparece como "pendiente" pero no garantiza la existencia de fondos.

Nunca acudir solo a citas de ventas de alto valor y asegurarse de que el dinero esté disponible y liberado antes de entregar el producto.

“Ya no seré tan confiada”, señaló la usuaria.

Luján confirmó que se encuentra enfocada en dar con el paradero del responsable y advirtió que existen grupos dedicados exclusivamente a este tipo de ilícitos en la zona metropolitana.

“Sé que hay mucha gente que se dedica a estafar a la gente, ya sea con reloj falsos o robándoles sus relojes”, puntualizó.

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