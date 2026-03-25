Piden alcaldes resolver el presupuesto para atender problemáticas

En medio de la discusión en el Congreso de Nuevo León para aprobar el Presupuesto de Egresos 2026, alcaldes de diferentes municipios de la urbe regia piden que se agilice el tema y se priorice el apoyo a los ciudadanos.

Al arranque de la 82 Asamblea Anual de Caintra, que contó con la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los ediles de Monterrey, Santiago y García expusieron que las trabas en las partidas presupuestales generan varios problemas a sus habitantes.

David de la Peña de Santiago señaló que es importante aprovechar la presencia de la mandataria federal en la entidad para platicar sobre este conflicto entre los legisladores y pedir su apoyo para liberar el presupuesto.

Asimismo, dijo que no se ha dejado de trabajar en el congreso para sacar adelante el presupuesto, y espera que su aprobación se dé para que los municipios tengan algún beneficio de este paquete fiscal.

“Viene la Presidenta de la República; esperemos que la Presidenta, pues, apoye a sacar adelante el presupuesto que está, pues, detenido en el Congreso, porque, pues, a los municipios como Santiago y todos los municipios del área metropolitana, pues nos afecta esta situación que se está viviendo el día de hoy y, pues, obviamente, nosotros pedir su apoyo para que se vean beneficiados los municipios del área metropolitana".

“Creo que el Congreso, los diputados y diputadas del PRI, del PAN han estado haciendo su trabajo, han estado haciendo su cabildeo, por supuesto, con el partido de Morena para sacar adelante un presupuesto; esperemos que el día de hoy, pues, salga humo blanco para poder transitar con el presupuesto, para que sea favorable para los municipios”, indicó De la Peña.

Por su parte, Adrián De la Garza, de Monterrey, solicitó a los legisladores locales que la resolución de este presupuesto sea sensible con los ayuntamientos, debido a que no solo atienden temas propios del municipio, sino que en ocasiones son temas de otros niveles.

Estos podrían ser mantenimiento de aulas escolares estatales y federales, así como temas de agua y drenaje y transporte público; incluso el edil regio recordó que del presupuesto del año pasado aún se entregan alrededor de $170 millones de pesos.

“Suplicamos a los diputados de todas las fracciones lo veníamos dici endo desde finales del año pasado, sea un presupuesto sensible con los municipios porque, al final de cuentas, los municipios no nada más atendemos de primera mano a todos los ciudadanos de nuestros, de nuestras ciudades".

“Terminamos atendiendo responsabilidades que no son potestad nuestra, como es el caso del transporte público en el caso de Monterrey, muchos otros municipios, como es el caso de la atención que le damos a escuelas estatales y federales, como es el caso de la atención que le damos también a veces a los temas de agua, drenaje; Monterrey tiene al menos cerca de $170 millones de pesos que no se han entregado del presupuesto del año pasado”, agregó De la Garza.

El alcalde morenista de García, Manuel Guerra, estuvo de acuerdo con sus homólogos al solicitar que el presupuesto vaya encaminado a apoyar a los municipios, para atender problemáticas importantes en sus ciudades.

“La ausencia de presupuesto, la ausencia de sensibilidad, de estar con las causas, con la gente, pues evidentemente hoy hace que tengamos estas problemáticas y hacemos nuevamente el llamado a tener presupuesto, a sensibilidad, y yo invito al gobernador, yo invito al secretario general de Gobierno, al titular de Movilidad del Estado, a que me acompañe a recorrer el transporte público”, añadió Cavazos.

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