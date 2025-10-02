Cerrar X
Nuevo León

Detiene Fuerza Civil a nueve tras enfrentamiento en Los Ramones

Derivado de labores de investigación e inteligencia, se activó el Operativo Muralla en el municipio los Ramones en donde los elementos fueron atacados

  • 02
  • Octubre
    2025

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y presuntos delincuentes en Los Ramones deja detenidos a nueve presuntos delincuentes.

Derivado de labores de investigación e inteligencia, se activó el Operativo Muralla en el municipio los Ramones.

Fue durante la madrugada de este jueves cuando una movilización se registró en el centro del municipio, a la llegada de las autoridades estatales fueron recibidas a balazos por un convoy de delincuentes fuertemente armados.

Los habitantes vivieron momentos de terror en donde las balas perforaron algunas de las viviendas, sin que se registraran civiles lesionados.

El resultado preliminar de dicha intervención es de nueve detenidos. También se aseguraron nueve armas de fuego, cargadores y municiones de diversos calibres y equipo táctico.

En la zona continúa el despliegue estratégico de las autoridades estatales


